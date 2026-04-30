پیرصالحی: فعالان صنعت دارو اجازه توقف چرخه تأمین در جنگ را ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، در مراسم روز جهانی کار و کارگر که در شرکت داروپخش با حضور وزیر بهداشت برگزار شد ضمن تبریک دهه کرامت، روز کارگر و روز معلم، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در جمع دوستان و همکاران قدیمی خود در صنعت دارو حضور دارم و از نزدیک شاهد تلاش‌های ارزشمند شما هستم.

وی با اشاره به شرایط دشوار کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴، افزود: از تحریم‌ها تا جنگ ۱۲ روزه، صنعت داروسازی کشور به ویژه مجموعه داروپخش، از همان روزهای نخست پای کار بود و اجازه نداد کوچک‌ترین خللی در تأمین دارو، به خصوص داروهای حیاتی و بیمارستانی، ایجاد شود.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره کمبود دارو وجود داشت، به ویژه در حوزه داروهای تزریقی، خوشبختانه با تلاش شبانه روزی کارکنان، هیچ اختلالی در روند تولید و تأمین ایجاد نشد و این موضوع توانمندی بالای تولید داخلی را به خوبی نشان داد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به فشارهای ناشی از مشکلات نقدینگی و جابه‌جایی منابع مالی پس از جنگ، تصریح کرد: با وجود همه این چالش‌ها، فعالان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی با تعهد مثال زدنی به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند چرخه تأمین دارو متوقف شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ شرکت در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، توزیع و داروخانه‌ها در این مدت دچار آسیب‌هایی شدند، گفت: بخشی از این آسیب‌ها جزئی بود و در مواردی حتی در کمتر از دو ساعت برطرف شد و تولید از سر گرفته شد. همچنین در برخی موارد نیز طی یک روز این روند به حالت عادی بازگشت.

پیرصالحی با اشاره به خسارات جدی وارد شده به برخی واحدها، افزود: متأسفانه برخی مجموعه‌ها از جمله این شرکت دچار آسیب‌های جدی شدند، اما تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت سایر تولیدکنندگان، تولید این محصولات تا زمان بازسازی کامل ادامه یابد.

وی همچنین به تقدیم بیش از ۲۰ شهید در حوزه تولید دارو و جامعه داروسازی کشور در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده ایثار و تعهد فعالان صنعت سلامت و داروسازی است که در سخت‌ترین شرایط نیز در کنار مردم ایستادند.

معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از کارگران این حوزه اظهار کرد: در شرایطی که صدای انفجار و آسیب‌های ناشی از حملات در اطراف کارخانه‌ها وجود داشت، کارگران با شجاعت و مسئولیت‌پذیری به کار خود ادامه دادند و این فداکاری‌ها شایسته بالاترین قدردانی است.

وی در پایان ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های کارکنان صنعت دارو، ابراز امیدواری کرد با استمرار این روحیه جهادی، روند تولید و تأمین دارو در کشور با قدرت ادامه یابد و نیازهای مردم به بهترین شکل تأمین شود.