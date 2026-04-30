به گزارش خبرنگار مهر، 10 اردیبهشت‌ماه، زادروز شاعر کاج‌هاست: محمدجواد محبت. این شاعر برجسته اهل کرمانشاه را با شعر معروف «دو کاج» می‌شناسیم که در کتاب فارسی دبستان آن را می‌خواندیم. زنده‌یاد محبت، به شعر و شاعری بسیار علاقه‌مند بود و از دوران نوجوانی شعر می‌سرود.

محمدجواد محبت تلاش می‌کرد اشعاری بسراید که مفاهیم انسانی و اخلاقی و دینی داشته باشند. او تلاش می‌کرد مخاطب اشعارش را که کودکان و نوجوانان بودند با این مفاهیم آشنا کرده و از طریق شعرهای آهنگین خود، تعلیم و تربیت غیرمستقیم آن‌ها را پیش ببرد.

به مناسبت زادروز این شاعر که سه سال از درگذشت او نیز می‌گذرد، در این مطلب کتاب شعری از او با عنوان «دنیای خوب ما» را معرفی می‌کنیم که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تصویرگری فهیمه صالحی برای گروه سنی نونهال یعنی کودکان بالای 9 سال منتشر کرده است.

این مجموعه‌شعر دارای 14 شعر است با عناوینی همچون «پلّه‌های آسمان»، «دنیای خوب ما»، «کاغذِ اعلان»، «در روشنای دیدار»، «دفتر مشق باغ»، «همسایه»، «دست‌های کریم و بخشنده»، «وضوی گل»، «گل ایمان»، «فصل‌ها»، «آموزگار خانه»، «این حرف بدان»، «هدیه‌ی خدا» و «بهار اگر بیاید».

زنده‌یاد محبت در این کتاب به مفاهیمی همچون شکرگذاری از خداوند، آشنایی با قرآن و نماز، اهمیت خانواده مثل مادر، مهربانی با فقرا، تغییر فصل‌ها و ... می‌پردازد. از محمدجواد محبت در سال‌های دبستان این شعر «سحر آمد مؤذن بانگ برداشت، ز جا برخیز هنگام نماز است» را خوانده‌ایم و حتی آن را حفظ کرده‌ایم و اکنون، کودکان گذشته که والدین امروز هستند، می‌توانند با استفاده از کتاب «دنیای خوب ما» که اشعارش، فضایی خیال‌انگیز را برای کودکان ترسیم کرده، همان مفاهیم و پندهای اخلاقی دوران کودکی‌شان را به فرزندان خود بیاموزند و درباره‌اش با آن‌ها گفت‌وگو کنند.

برای مثال در بخشی از شعر «وضوی گل» می‌خوانیم:

شب رفت و سحر گذشت و اکنون

سر می‌زند از افق سپیده

هنگام نماز صبح آمد

برخیز ز خواب، نورِ دیده

گل چهره به شبنم سحر شُست

تا تازه کنی تو دست و رویی

با آب زلال و پاک و روشن

شایسته بود تو را وضویی

اشعار این کتاب به دلیل دارا بودن ابیاتی آهنگین، ظرفیت این را دارد که توسط کودکان حفظ شود و در گروه هم‌سالان یا در مدرسه خوانده شود. معلمان و مربیان می‌توانند در کنار کتاب‌های درسی از این مجموعه‌شعر برای آشنایی بیشتر کودکان با مفاهیم پرداخته‌شده در آن، بهره ببرند.

محمدجواد محبت، رسالت خود را در سرودن اشعار اخلاقی با موضوع طبیعت با سرودن شعر «دو کاج» به پایان نرسانده، بلکه در شعر «همسایه» نیز که در کتاب «دنیای خوب ما» آمده است، همان فضا را می‌بینیم و می‌خوانیم.

آخر دی، اوایل بهمن

روی شاخه، پرنده کز کرده

از پروبال خیس او پیداست

این‌طرف‌ها پناه آورده

تو که قلبت چو برگ گل پاک است

تو که هستی به بی‌نوا دل‌سوز

می‌توانی برای این مهمان

لانه‌ای دست‌وپا کنی امروز

لانه را می‌شود نگه دارد

شاخه‌های درخت خانه‌ی تو

امتحان کن ببین چه شیرین است

یک پرنده هم‌آشیانه‌ی تو

مجموعه‌شعر «دنیای خوب ما» اثر زنده‌یاد محمدجواد محبت تصاویر دیدنی به سبک تصویرگری امروزی دارد. فهیمه صالحی، تصویرگر کتاب تلاش کرده است محتوا و مفاهیم کتاب را به تصاویری وصل کند که برای کودکان جذاب باشد و هنگام مطالعه کتاب، هم جذب اشعار شوند و هم تصاویر.

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این کتاب را در 24 صفحه مصور رنگی و بهای 65 هزار تومان منتشر کرده است.