روایت شاعرانه امید برای نسل نوجوان در «خواب ابرها»

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهایی که ادبیات کودک و نوجوان بیش از هر زمان دیگری به روایتهای سریع و تصویرمحور نزدیک شده، انتشار مجموعهشعری که بخواهد با زبان شعر به جهان درونی نوجوانان نزدیک شود، اتفاقی قابل توجه به شمار میآید. کتاب «خواب ابرها» سروده عبدالرضا صمدیزید با تصویرگری عبدالله حاجیوند از جمله آثاری است که تلاش میکند احساسات، دغدغهها و رؤیاهای نسل نوجوان را در قالب شعر نیمایی روایت کند؛ روایتی که هم به جهان خیال نزدیک است و هم رگههایی از واقعیت زندگی روزمره را در خود دارد.
این مجموعه شامل ۳۹ شعر است؛ شعرهایی با عنوانهایی چون «بهار سنگ»، «عقاب پدر»، «راه خیس»، «جستوجو»، «گیاه عشق»، «وطن»، «پرنده پدر»، «ترس»، «قاب عکس»، «لبریز باران»، «خواب ابرها»، «انتظار سبز»، «سنگها» و «هم مهربانی» که هر کدام تلاش میکنند بخشی از دنیای ذهنی نوجوان امروز را بازتاب دهند. انتخاب این عنوانها نشان میدهد شاعر بیش از آنکه به روایتهای مستقیم و شعاری علاقهمند باشد، به سمت تصویرسازی ذهنی و فضاسازی شاعرانه حرکت کرده است؛ فضایی که در آن ابرها خواب میبینند، باران معنا پیدا میکند و حتی سنگها نیز میتوانند حامل مفهومی انسانی باشند.
«خواب ابرها» را میتوان مجموعهای دانست که میان امید و دغدغه، تعادل ایجاد میکند. شعرهای کتاب اگرچه از ترس، تنهایی، انتظار و جستوجو سخن میگویند، اما در نهایت به سمت نوعی امید حرکت میکنند؛ امیدی که نه در قالب شعار، بلکه در دل تصویرها و واژهها شکل میگیرد. شاعر تلاش کرده نوجوان را با مفاهیمی چون تلاش، آینده، هویت و عشق به زندگی روبهرو کند، بدون آنکه زبان شعر به سمت نصیحت مستقیم برود. همین ویژگی باعث شده فضای کتاب به دنیای ذهنی مخاطب نوجوان نزدیکتر شود.
یکی از نکات قابل توجه این مجموعه، حضور پررنگ عناصر طبیعت در شعرهاست. باران، جنگل، پرنده، آسمان، شکوفه و ابر تنها عناصر تزئینی نیستند، بلکه بخشی از روایت اشعار را شکل میدهند. در بسیاری از شعرهای کتاب، طبیعت به ابزاری برای بیان احساسات انسانی تبدیل میشود؛ گاهی نشانه آرامش است و گاهی تصویری از اضطراب و انتظار.
از سوی دیگر، استفاده از قالب شعر نیمایی در این کتاب، فضای متفاوتی برای مخاطب نوجوان ایجاد کرده است. در دورهای که بسیاری از آثار کودک و نوجوان به سمت متنهای کوتاه و ساده حرکت کردهاند، «خواب ابرها» تلاش میکند مخاطب را با موسیقی و تصویرسازی شعر نیمایی همراه کند.
نکته مهم دیگر درباره این مجموعه، توجه آن به مسئله امیدآفرینی است. در بسیاری از شعرهای کتاب، نوعی حرکت به سمت روشنایی دیده میشود؛ حتی در شعرهایی که از ترس یا انتظار حرف میزنند، روزنهای از امید وجود دارد. این رویکرد، کتاب را به اثری مناسب برای گروه سنی نوجوان تبدیل کرده است؛ گروهی که در دوره شکلگیری هویت، بیش از هر زمان دیگری با پرسشها، نگرانیها و رؤیاهای مختلف مواجهاند. «خواب ابرها» تلاش میکند در کنار روایت این احساسات، نوعی نگاه امیدوارانه را نیز منتقل کند.
در شعر «خواب ابرها» که عنوان کتاب هم از همین شعر گرفته شده است میخوانیم:
خواب ابرها سبک است
خواب بادهای در سفر سبک
خواب چشم من ولی سبکتر است
چشم من در انتظار یک کبوتر است؛
آن کبوتری که بال و پر میآورد
از فراز
از فرود
از زمین و آسمان خبر میآورد
کتاب «خواب ابرها» سروده عبدالرضا صمدی زید در ۴۷صفحه از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
نظر شما