۱۷ عنوان برنامه در هفته عقیدتی سیاسی در مرکزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا طالبی، با اشاره به آغاز هفته عقیدتی-سیاسی سپاه در استان مرکزی اظهار کرد: این ایام نه یک مناسبت صرفاً تقویمی، بلکه فرصتی برای بازخوانی نقش معارف دینی در تقویت هویت انقلابی و بصیرتافزایی در میان پاسداران، بسیجیان و اقشار مختلف مردم، بهویژه نسل جوان است.

وی با تأکید بر تأثیر عمیق و حیاتی معاونت عقیدتی سیاسی در تبیین باورهای دینی، بینشی، فکری و عقیدتی نیروهای مسلح و جامعه، گفت: این معاونت با الهام از مکتب شهید مطهری که به شهادت بسیاری از صاحبنظران، در احیای اندیشه دینی ناب و روشنگری فکری نقشی کمنظیر داشت، محور همه برنامهها را بر تقویت معنویت، اخلاق، مسئولیت پذیری اجتماعی و پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی قرار داده است.

معاون عقیدتی سپاه استان مرکزی افزود: در مجموع ۱۷ عنوان برنامه در سطح استان برگزار خواهد شد که از جمله آنها میتوان به دیدار با ائمه جمعه، تجلیل از اساتید برتر در همایش «حکمت مطهر»، برگزاری همایشهای مردمی حکمت مطهر، سرکشی از خانواده شهدای جنگ رمضان و شهدای عقیدتی، تجلیل از فرهنگیان و کارگران بسیجی، گلباران مزار شهدا، برپایی موکب جهاد تبیین با محوریت اندیشه‌های شهید مطهری، حضور شبکه عقیدتی در نماز جمعه، کارگاههای پرسش و پاسخ اعتقادی، محافل قرآنی و تولید محتوای فرهنگی و رسانهای اشاره کرد.

حجت الاسلام طالبی بیان کرد: به فضل الهی، ثمرات این فعالیتها محدود به این هفته نباشد و در ارتقای سطح معرفت دینی، انس با قرآن، تحکیم بنیانهای اعتقادی خانواده ها در سطح استان به طور ماندگار نمایان شود.