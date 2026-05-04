به گزارش خبرنگارمهر،سرهنگ حسین روحافزا، ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر وجود وحدت و انسجام میان مسئولان شهرستان ساوه، خواستار تقویت مطالبهگری مردمی، ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و تشکیل «هیئت اندیشهورز» برای ارتقای کیفیت برنامههای فرهنگی و اجتماعی شد.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی و فرهنگی ساوه اظهار کرد: در این شهرستان همدلی و هماهنگی مطلوبی میان مسئولان برقرار است و مدیران اجرایی با دغدغهمندی در کنار مردم حضور دارند با این حال، برنامههای مردمی باید با دقت، صبر و همافزایی بیشتری پیگیری شود تا اثرگذاری آن افزایش یافته و از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه با قدردانی از همراهی مسئولان در موضوعات اجتماعی و میدانی افزود: در حوزههای فرهنگی و اجتماعی تلاشها قابلتوجه است، اما در برخی موارد نیاز به ارتقای کیفیت اجرا و دقت بیشتر وجود دارد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت فریضه امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی اخلاقمحور، حکیمانه و همراه با رعایت کرامت انسانی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در همه عرصههای اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ روحافزا مطالبهگری مردمی را از ضرورتهای مدیریت اجتماعی دانست و افزود: تریبونهای عمومی باید محلی برای بیان مطالبات بهصورت صحیح، منطقی و محترمانه باشند تا ضمن حفظ آرامش اجتماعی، مسیر پاسخگویی مسئولان نیز هموار شود.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و دوقطبیسازی در جامعه تصریح کرد: هوشیاری مردم و مسئولان در برابر این تهدیدات ضروری است همچنین نقش رسانهها، خادمیاران فرهنگی و مجموعههای اجرایی در پیشبرد برنامههای اجتماعی بسیار مهم است و باید از این ظرفیتها بهدرستی حمایت شود.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه تشکیل «هیئت اندیشهورز» را ضرورتی برای ساماندهی بهتر برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: با همفکری، همافزایی و مدیریت واحد میتوان کیفیت فعالیتهای فرهنگی را ارتقا داد و روند خدمترسانی به مردم را مؤثرتر دنبال کرد.
نظر شما