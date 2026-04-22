سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از ارکان اساسی حفظ امنیت، ثبات و اقتدار ملی است که در کنار مأموریتهای دفاعی، در عرصههای سازندگی و خدمترسانی به مردم نیز نقشآفرینی مؤثر دارد.
وی، پیوند مردمی را از مهمترین سرمایههای سپاه دانست و تصریح کرد: بدنه انسانی سپاه از میان خود مردم است و همین ارتباط نزدیک باعث شده این نهاد، مطالبات، دغدغهها و مشکلات جامعه را از نزدیک درک کند و در میدان خدمت همواره در کنار مردم باشد.
فرماندار ساوه با بیان اینکه کارنامه سپاه در دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن برای همه مردم روشن است، افزود: حضور هوشمندانه و بهموقع سپاه در مقابله با تهدیدات و توطئهها، نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت در جامعه داشته است و امروز نیز بخش مهمی از آرامش موجود در کشور، حاصل تلاش شبانهروزی نیروهای خدوم سپاه و دیگر نیروهای مسلح است.
حسینی با اشاره به خدمات سپاه در حوزه عمرانی و محرومیتزدایی بیان کرد: مشارکت سپاه در پروژههای زیرساختی، از راهسازی و آبرسانی گرفته تا کمک به توسعه مناطق محروم، نمونهای روشن از رویکرد جهادی این نهاد است و در شهرستان ساوه نیز حضور گروههای جهادی و بسیجی وابسته به سپاه، نقش مهمی در رفع مشکلات محلات کمبرخوردار و روستاها داشته است.
فرماندار ساوه با اشاره به عملکرد سپاه ناحیه ساوه گفت: سپاه ساوه در سالهای اخیر با حضور فعال در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و محرومیتزدایی، خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کرده است.
حسینی گفت: تعامل سازنده این سپاه ساوه با دستگاههای اجرایی این شهرستان، نقش مهمی در پیشبرد برنامههای عمرانی و خدماتی داشته و همواره در مواقع حساس در کنار مردم و مسئولان بوده است.
وی با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: انتظار ما این است که سپاه، همچون گذشته با حفظ روحیه انقلابی، تقویت توان تخصصی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی، در خط مقدم دفاع از کشور و خدمت به مردم باقی بماند و مسئولان و اقشار مختلف نیز با قدردانی از تلاشهای این نهاد، آن را در انجام هرچه بهتر رسالتهایش یاری کنند.
