به گزارش خبرنگار مهر، یونس اکبرزاده صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد: بارش‌های مقطعی ماه‌های گذشته اگرچه منجر به سبزینگی مراتع و افزایش جریان برخی رودخانه‌ها شده، اما در برابر داده‌های بلندمدت هواشناسی، نشانه‌ای از خروج استان از روند خشکسالی محسوب نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از بارش‌های اخیر ماهیت رگباری داشته و امکان نفوذ به سفره‌های زیرزمینی را نداشته است، افزود: بخش قابل توجهی از این بارندگی‌ها به روان‌آب تبدیل شده و تأثیر پایداری بر منابع آبی برجای نگذاشته است.

اکبرزاده گزارش‌های مربوط به افت سطح آب‌های زیرزمینی و کاهش ذخایر برخی از سدهای استان را نشانه‌ای از تداوم بحران کم‌آبی دانست و گفت روند خشکسالی‌های سالانه همچنان پابرجاست و کمبود انباشت آب جبران نشده است.

به گفته این کارشناس مخاطرات آب و هوایی، تداوم خشکسالی در استان علاوه بر کاهش بهره‌وری کشاورزی، در گسترش کانون‌های گرد و غبار، ناپایداری زیست‌محیطی و افزایش تبخیر نیز نقش داشته و آذربایجان شرقی را وارد مرحله‌ای شکننده کرده است.

وی با تأکید بر اینکه چند موج بارشی نمی‌تواند نشانه ترسالی باشد، افزود: اصلاح الگوی کشت، مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تقویت پوشش گیاهی از راهکارهای ضروری برای عبور از وضعیت فعلی است.

اکبرزاده در پایان با هشدار نسبت به ساده‌انگاری شرایط موجود تصریح کرد: هرگونه برداشت خوش‌بینانه و غیردقیق از وضعیت بارش‌ها می‌تواند موجب تشدید بحران در سال‌های آینده شود و مدیریت علمی منابع آب مهم‌ترین نیاز استان در این مقطع حساس است.