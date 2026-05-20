ادامه ناپایداری جوی در آذربایجان شرقی تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم با این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد و نارنجی صادر شده است، افزود: فعالیت متناوب سامانه بارشی طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ناپایداری جوی در استان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی به ویژه در نیمه شمالی استان موجب افزایش ابر، غرش و برخورد آذرخش و سیلابی شدن رودخانه ها و در نیمه جنوبی موجب وزش باد گاهی تا شدید و خیزش گرد و خاک می شود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به شرایط فصلی و محلی، احتمال تشدید ناپایداری به ویژه طی روز پنجشنبه وجود دارد، بنابراین مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

امیدفر، با بیان اینکه دمای هوای استان طی این بازه زمانی تغییرات قابل ملاحظه ای نخواهد داشت، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای چهار درجه سانتی گراد خنک ترین و تاتار در خداآفرین با حداکثر دمای ۲۶ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.