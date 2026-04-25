۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۰

ورود سامانه بارشی نسبتاً قوی به آذربایجان شرقی از اواخر روز شنبه

تبریز- رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی از ورود سامانه بارشی نسبتاً قوی و گسترده به این استان از اواخر روز شنبه خبر داد.

یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، این سامانه از اواخر روز شنبه وارد استان می‌شود و تا اواخر هفته به‌صورت متناوب موجب بارش در اغلب مناطق خواهد شد.

وی گفت: فعالیت این سامانه تا اواخر هفته به‌صورت متناوب ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر، صاعقه، تگرگ و تندبادهای لحظه‌ای در برخی مناطق وجود دارد.

وی افزود: فعالیت این سامانه تقریباً کل استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما شهرستان‌های کلیبر، اهر، ورزقان، جلفا، بستان‌آباد، سراب، تبریز، مراغه، هشترود و چاراویماق بیش از سایر مناطق در معرض بارش‌ها قرار خواهند داشت.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود، گفت: در این بازه زمانی احتمال شکل‌گیری توده‌های بارشی تندری وجود دارد که می‌تواند در برخی ساعات منجر به بارش‌های شدید شود.

اکبرزاده ادامه داد: در نتیجه این شرایط جوی، احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانه‌ها، برخورد صاعقه و همچنین بارش تگرگ در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

وی همچنین از احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای شدید در سطح استان خبر داد و افزود: این تندبادها می‌تواند به سازه‌های سبک و کم‌استحکام، گلخانه‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موقت خسارت وارد کند.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی لازم را داشته باشند و شهروندان نیز با رعایت نکات ایمنی از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و نسبت به مقاوم‌سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعیه‌های تکمیلی و هشدارهای هواشناسی در صورت تشدید فعالیت این سامانه از سوی اداره کل هواشناسی استان صادر خواهد شد.

