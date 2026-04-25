ورود سامانه بارشی نسبتاً قوی به آذربایجان شرقی از اواخر روز شنبه

یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، این سامانه از اواخر روز شنبه وارد استان میشود و تا اواخر هفته بهصورت متناوب موجب بارش در اغلب مناطق خواهد شد.
وی گفت: فعالیت این سامانه تا اواخر هفته بهصورت متناوب ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر، صاعقه، تگرگ و تندبادهای لحظهای در برخی مناطق وجود دارد.
وی افزود: فعالیت این سامانه تقریباً کل استان را تحت تأثیر قرار میدهد، اما شهرستانهای کلیبر، اهر، ورزقان، جلفا، بستانآباد، سراب، تبریز، مراغه، هشترود و چاراویماق بیش از سایر مناطق در معرض بارشها قرار خواهند داشت.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه در روزهای سهشنبه و چهارشنبه پیشبینی میشود، گفت: در این بازه زمانی احتمال شکلگیری تودههای بارشی تندری وجود دارد که میتواند در برخی ساعات منجر به بارشهای شدید شود.
اکبرزاده ادامه داد: در نتیجه این شرایط جوی، احتمال وقوع سیلابهای محلی، آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانهها، برخورد صاعقه و همچنین بارش تگرگ در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
وی همچنین از احتمال وقوع تندبادهای لحظهای شدید در سطح استان خبر داد و افزود: این تندبادها میتواند به سازههای سبک و کماستحکام، گلخانهها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موقت خسارت وارد کند.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی تأکید کرد: با توجه به شرایط پیشرو، لازم است دستگاههای اجرایی و امدادی آمادگی لازم را داشته باشند و شهروندان نیز با رعایت نکات ایمنی از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و نسبت به مقاومسازی سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعیههای تکمیلی و هشدارهای هواشناسی در صورت تشدید فعالیت این سامانه از سوی اداره کل هواشناسی استان صادر خواهد شد.
نظر شما