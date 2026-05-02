یونس اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با توجه به عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو و وجود رطوبت مناسب در منطقه، طی دو روز آینده در برخی ساعات شاهد رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبارهای پراکنده و موقتی در نقاط مختلف استان، به ویژه نیمه جنوبی و شرق آن خواهیم بود.

وی افزود: روز شنبه شمال استان شامل شهرستان‌های جلفا، مرند، خداآفرین، کلیبر، هوراند، اهر و ورزقان، رگبار و رعد و برق را تجربه خواهند کرد. همچنین در روزهای یکشنبه و دوشنبه رگبار باران و رعدوبرق، به‌ویژه در مناطق مستعد بارش تگرگ، در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت که با احتمال آب‌گرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها همراه می‌شود.

اکبرزاده ادامه داد: در سایر روزهای هفته به‌طور محلی رگبارهای موقتی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در نیمه نخست هفته جاری افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد.

به گفته وی، سرعت وزش باد در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به‌ویژه در نیمه جنوبی استان شدید خواهد بود.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی و امدادی آمادگی لازم را داشته باشند و شهروندان نیز از حضور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. همچنین توصیه می‌شود نسبت به مقاوم‌سازی سازه‌های گلخانه‌ای و تابلوهای تبلیغاتی اقدام شود.