اتمام مرمت و بازسازی سد قیصریه مهربان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی روز یکشنبه بیان کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته سد قیصریه بعد از ۲ سال با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان از منابع اعتبارات داخلی آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی مرمت و بازسازی شد.

وی گفت: حجم آبگیری سد قیصریه ۴۰۰ هزار متر مکعب بود که با اتمام مرمت و بازسازی به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب افزایش یافت که با این حجم آبگیری مشکل آب کشاورزی ۴۰۰ هکتار از اراضی پایاب این سد حل شد.

بخشدار مهربان افزود:از هفته گذشته عملیات آبگیری این سد شروع شده و ادامه دارد و با آبگیری این سد، سد قیصریه یکی از بزرگترین سدهای و منابع آبی منطقه به حساب می‌آید.