اکبرزاده:۱۳فروردین هواصاف تا کمی ابری همراه با وزش باد موقت خواهد بود

یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، طی این بازه زمانی در روز چهارشنبه ۱۲ فروردین در بعد از ظهر بارش ها به‌صورت پراکنده در برخی نقاط استان به ویژه شمال شرق استان و ارسباران خواهیم داشت .

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی آذربایجان شرقی افزود:اما برای پنجشنبه ۱۳ فروردین روز طبیعت هوا ابری همراه با وزش باد موقتی خواهد بود و روز جمعه ۱۴ فروردین هوا صاف تا کمی ابری خواهد بود که به تدریج از بعد از ظهر سامانه بارشی جدیدی وارد منطقه خواهد شد و از شب جمعه بارش ها شروع خواهد شد.

اکبرزاده تصریح کرد:اما با توجه به شرایط فصلی و محلی و احتمال بارش های رگباری و رخ داد سیلاب در مناطق کوهستانی همراه با وزش باد و احتمال رعدو برق ،توصیه می‌شود مسافران و طبیعت‌گردان ، تمهیدات لازم را برای مواجهه با ناپایداری‌های جوی در نظر داشته باشند و از حضور در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، سازه های سبک و تا امن ، کنار درختان فرسوده اجتناب کنند.