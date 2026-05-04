به گزارش خبرگزاری مهر، جلال رحیمزاده روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به نقش حبوبات در تأمین پروتئین، مواد مغذی و بهبود حاصلخیزی خاک، گفت: استفاده از نخود در تناوب زراعی دیمزارها موجب افزایش مواد آلی خاک، کاهش آفات و افزایش پایداری تولید میشود.
وی افزود: آذربایجانشرقی با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و تجربه کشاورزان، رتبه دوم کشور در تولید نخود را به خود اختصاص داده است.
رحیم زاده با بیان اینکه بارندگیهای مطلوب سال جاری شرایط مساعدی برای توسعه کشت این محصول فراهم کرده است، اظهار داشت: در سالهای اخیر، تغییرات اقلیمی و خشکسالیها، ضرورت تغییر تقویم کشت و حرکت از کشت بهاره به سمت کشت پاییزه و انتظاری را بیش از گذشته نمایان کرده است. این تغییر رویکرد، امکان بهرهبرداری بهتر از رطوبتهای فصلی و افزایش راندمان تولید را فراهم میکند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای ارقام جدید نخود دیم خاطرنشان کرد: استفاده از ارقام پربازده و مقاوم شامل نخود لپهای و نخود سفید مانند آنا، آتا، کوکسو، زرین، برکت، سعید، اروم و سایر ارقام معرفیشده توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، میتواند نقشی تعیینکننده در افزایش عملکرد و سودآوری مزارع ایفا کند.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی توسعه مکانیزاسیون را از اولویتهای سازمان جهادکشاورزی دانست و افزود: بهکارگیری ادوات نوین مانند بذرکارهای کشت مستقیم ویژه حبوبات، رعایت فاصله کاشت استاندارد (۲۵×۵۰ یا ۵۰×۵۰ سانتیمتر)، مبارزه مکانیزه با علفهای هرز و برداشت مکانیزه محصول، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه، افزایش یکنواختی سبز شدن و بالا بردن بهرهوری تولید دارد.
رحیمزاده همچنین با تأکید بر ضرورت تغذیه علمی گیاه تصریح کرد: مصرف کودهای فسفاته، ازته و سایر عناصر مورد نیاز براساس توصیههای موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، یکی از الزامات تولید نخود باکیفیت و پایدار در استان است.
وی در پایان اعلام کرد: مطابق برنامه ابلاغی الگوی کشت، در سال زراعی جاری تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ هکتار نخود سفید و ۱۴ هزار و ۴۴۵ هکتار نخود لپهای، بهصورت پاییزه، انتظاری و بهاره کشت شده است و عملیات کشت در برخی مناطق همچنان ادامه دارد.
