به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد و نارنجی برای مواجهه مردم و دستگاه های خدماتی با این شرایط جوی، افزود: فعالیت این سامانه بارشی طی امروز موجب افزایش ابر و از فردا در نواحی گرمسیر موجب بارش رگبار باران، غرش و برخورد آذرخش، آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب و در نواحی مستعد بارش تگرگ می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی تا روز سه شنبه این هفته در استان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: فعالیت این سامانه همچنین موجب وزش باد گاهی به نسبت شدید و خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی، مه گرفتگی و کاهش ۲ تا سه درجه ای دما می شود.

کارشناس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام بارش باران و غرش آذرخش خودداری کنند.

نریمان، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای پنج درجه سانتی گراد خنک ترین و جلفا با حداکثر دمای ۲۶ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۱ درجه و در گرمترین زمان به ۲۲ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.