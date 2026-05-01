به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری شامگاه جمعه در جمع مردم در میدان انقلاب شهر زنجان گفت: در تمام برنامه‌های دشمن سه محور اصلی دنبال می‌شود: براندازی نظام، تسلیم مطلق و تغییر در انتخاب رهبری. نقشه ترامپ و دیگران جنگ طولانی نیابتی، حمله زمینی و دریایی است اما حضور مردم و اجماع‌سازی بین‌المللی باعث شکست این نقشه‌ها شده است.

طاهری با استناد به نظرسنجی‌های موسسات معتبر جهانی تصریح کرد: در اسرائیل حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد مردم به پیروزی در جنگ خوش‌بین هستند و نزدیک به ۸۰ درصد شکست را می‌بینند. در آمریکا نزدیک به ۸۶ درصد جنگ را شکست‌آمیز ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۸۰ درصد اندیشکده‌های دنیا در مقالات خود به این نتیجه رسیده‌اند که ایران از نظر راهبردی دشمن را ناکام گذاشته است. ۷۱ درصد محتوای منتشرشده در رسانه‌های غربی نیز جایگاه جمهوری اسلامی را ارتقاء داده است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره وظیفه مردم گفت: مردم را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد؛ اکثریت با اعتماد مطلق به نظام، نیروهای مسلح و دولت همراه هستند. بخشی بدبینی نسبی و بخش کوچکی بدبینی مطلق دارند. اما اکثریت مردم با تفاهم، عقلانیت و پایبندی به خط قرمزهای رهبری پیش می‌روند.

وی درباره وضعیت جنگ و آتش‌بس اظهار داشت: قطعیتی وجود ندارد که جنگ تمام شده باشد. از دیدگاه نیروهای مسلح، آمادگی برای جنگ جدید با ضرباتی محکم‌تر از قبل وجود دارد. ایران در حوزه پدافند و آفند تقویت شده است. دشمن به راحتی وارد جنگ با ایران نمی‌شود. انتقامی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نتیجه تجاوز دشمن است و حداقل کف آن نابودی اسرائیل و شکست آمریکاست.

طاهری در پاسخ به سؤال سوم درباره مشکلات اقتصادی و گرانی، دو عامل اصلی را برشمرد و گفت: بخشی از مشکلات ناشی از عوامل داخلی مانند افت موقت تولید در پارس جنوبی و برخی واحدهای پتروشیمی است که حداکثر دو ماه و نیم آینده رفع می‌شود. اما قسمت زیادی از گرانی‌ها ناشی از جنگ‌های روانی، احتکار و سوءمدیریت است. که با ورود تعزیرات، ، قوه قضائیه و دولت بسیاری از گرانی‌ها کنترل خواهد شد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس روزانه دو شیفت کار می‌کند. کمیسیون‌ها به صورت مجازی و حضوری جلسات نظارتی برگزار می‌کنند و در شصت روز گذشته عملکرد وزرا به صورت جدی بررسی شده است.

وی با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مردم در خیابان‌ها، کشور را به سمت پیروزی سوق دادند و تا پیروزی کامل پیش خواهند رفت.

