آیت الله فلاحتی: ایستادگی مردم در میدان تجلی «اتحاد مقدس» ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی شامگاه جمعه در اجتماع پرشور و حماسی مردم شهرستان تالش، با اشاره به حوادث اخیر و شهادت رهبر معظم انقلاب، پایداری مردم این خطه را ستودنی خواند و با اشاره به حضور خودجوش و مستمر مردم در میادین اظهار کرد: حضور با بصیرت و غیرتمندانه مردم تالش برای بیش از ۶۰ شب در کف خیابانها در راستای خونخواهی رهبر شهید و حمایت از کیان وطن و نیروهای مسلح، تنها یک تجمع ساده نیست؛ بلکه تجلی عینی اتحاد مقدس ایرانیان و پیوندی ناگسستنی میان ملت و حاکمیت است.
وی افزود: تالشیها بار دیگر ثابت کردند که در روزهای سخت، بازوی توانمند نظام و انقلاب هستند. همدلی، انسجام و پای کارِ وطن بودن، از خصایص دیرینه و ریشهدار مردم این دیار است که در لحظات حساس تاریخی به زیباترین شکل بروز مییابد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تبیین شرایط حساس منطقه و جهان تصریح کرد: امروز کشور عزیزمان به پشتوانه مردم شهیدپرور و از جان گذشته، در برابر دشمنان جنایتکار و کودککش تاریخ بشریت که هیچ بویی از انسانیت نبردهاند، قد علم کرده است. این ایستادگیِ سرافرازانه، دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشته است.
نماینده ولیفقیه در گیلان با گریزی به آموزههای رهبر فقید انقلاب خاطرنشان کرد: همانطور که رهبر شهیدمان بارها تأکید فرمودند، رمز عبور از بحرانها و رسیدن به قلههای پیروزی، ایمان به خدا و اتکا به ظرفیتهای مردمی است. امروز نیروهای مسلح ما با همین پشتوانه مردمی، لرزه بر اندام استکبار جهانی انداختهاند.
آیتالله فلاحتی در پایان ضمن تشکر از بصیرت مثالزدنی مردم شیعه و اهل سنت تالش در حفظ وحدت، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد رخنه در صفوف ملت است، اما این حضور ۶۰ روزه در میدان، آبی بر آتش فتنهها و مایه امیدواری دلسوزان نظام شد.
