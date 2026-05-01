به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی به مناسبت فرارسیدن روز و هفته معلم پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته گرامیداشت مقام معلم، یادآور جایگاه رفیع تعلیموتربیت و فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاشهای ارزشمند معلمان فرهیختهای است که باایمان، معرفت و دلسوزی، چراغ دانایی را در دل جامعه روشن نگه میدارند. این ایام، مزین به نام و یاد استاد شهید مرتضی مطهری است؛ اندیشمندی که با تفکر عمیق، قلم روشن و نگاه انسانساز خود، مسیر تعلیموتربیت را برای نسلهای متعدد روشن و ماندگار ساخت.
در این هفته مبارک، وظیفه خود میدانم از همه فرهنگیان شریف استان لرستان که با تعهد، اخلاقمداری و عشق به فرزندان این سرزمین، رسالت خطیر تربیت را بر دوش دارند، صمیمانه قدردانی کنم. نقش اثرگذار شما در ساختن آینده بهتر، همواره مایه امید و سرمایه اجتماعی این استان بوده است.
همچنین، با احترام و افتخار، یاد و نام پنج معلم شهید والامقام لرستانی را که در جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمدند گرامی میداریم؛ بزرگمردانی که پیش از آنکه معلم کلاسها باشند، معلمان ایثار، شجاعت و مسئولیتپذیری بودند. یاد، راه و نام آنان در حافظه فرهنگی این استان جاودانه خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای همه شما معلمان عزیز، سلامتی، عزت، آرامش و توفیق روزافزون در ادامه راه مقدس تعلیموتربیت را مسئلت میکنم.
