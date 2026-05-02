۱۶ ماه بلاتکلیفی ریاست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

به گزارش خبرنگار مهر، از ۱۶ ماه پیش و به دنبال پایان دوره عبدالمهدی نصیرزاده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این فدراسیون با سرپرست اداره می شود. ۱۳ دی ۱۴۰۳ دوره ریاست نصیرزاده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به پایان رسید. بعد از آن این فدراسیون ۹ ماه با سرپرستی اداره شد تا مهر سال گذشته که انتخاباتش برگزار شد.

در انتخابات ۲۶ مهر ۱۴۰۴، مجید تلخابی با رای مثبت اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برای مدت چهار سال ریاست این فدراسیون را بر عهده گرفت اما ۲۰ آذر، اداره کل امور مشترک فدراسیون های ورزشی با تاکید بر جعلی بودن مدرک تحصیلی تلخابی، حکم به ابطال انتخابات داد و بدین ترتیب این فدراسیون مجددا وارد دوره سرپرستی با ایرج عرب شد.

نام نویسی از کاندیداهای جدید ریاست در این فدراسیون دی سال گذشته انجام شد و حتی قرار بود ۱۹ اسفند مجمع انتخاباتی شکل بگیرد که به سرانجام نرسید. با این حال هنوز وضعیت انتخاباتی این فدراسیون نهایی نشده است.

این در حالی است که وزارت ورزش تاکنون زمان برگزاری انتخابات ۴ فدراسیون کوهنوردی، تکواندو، کبدی و ورزش های آبی را مشخص کرده است. انتخابات این فدراسیون ها در ماه جاری برگزار می شود. همچنین این وزارتخانه زمان نام نویسی از متقاضیان ریاست در ۵ فدراسیون را هم مشخص کرده است اما هنوز در مورد بدنسازی تصمیم گیری نشده است.