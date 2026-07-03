پیام تبریک وزارت ورزش پس از قهرمانی ایران در کشتی فرنگی جوانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، متن پیام به شرح زیر است :

به نام خداوند بخشنده و مهربان

قهرمانی ارزشمند تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا را به تمامی اعضای تیم، کادر فنی، مسئولین فدراسیون، خانواده‌های ورزشکاران جامعه‌ی بزرگ کشتی کشور تبریک می‌گوییم.

کسب عنوان قهرمانی با عملکرد درخشان ۵ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز و ایستادن بر سکوی نخست آسیا، حاصل استعداد، تلاش مستمر، نظم و روحیه مسئولیت‌پذیری جوانانی است که با شایستگی نام ایران را در این رقابت‌ها سربلند کردند.

این موفقیت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی ایران و سرمایه‌ای ارزشمند برای ورزش کشور است. امیدواریم این نسل پرتلاش، با تداوم همین مسیر، افتخارات بزرگ‌تری را در عرصه‌های جهانی و المپیکی برای ایران عزیز رقم بزند.

برای همه ملی‌پوشان، اعضای کادر فنی و دست‌اندرکاران این موفقیت، سلامتی، سربلندی و تداوم افتخارآفرینی آرزو داریم.