حمیدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان، اظهار کرد: این هیئت در سال گذشته در دو بخش همگانی و قهرمانی فعالیت گستردهای داشته و اکنون بیش از ۲۵۰ باشگاه خصوصی با حدود ۳۰ هزار ورزشکار در استان فعال هستند.
وی افزود: در بخش همگانی، فعالیت ورزشکاران از گروههای سنی پایین تا پیشکسوتان ادامه دارد و خدمات مختلفی شامل تغذیه ورزشی، آسیبشناسی حرکتی، تمرینات اصلاحی و برنامههای تخصصی برای نوجوانان تا سالمندان ارائه میشود.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان بیان کرد: کمسنترین شرکتکننده ما ۱۴ سال و مسنترین ورزشکار ۹۰ سال سن داشته و هر دو موفق به کسب مدال کشوری شدهاند.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ کمیته زیرنظر هیئت فعالیت میکنند، گفت: سال گذشته بیش از ۴ تا ۵ هزار نفر در سمینارهای آموزشی این هیئت شامل کارگاههای تغذیه، حرکات اصلاحی، آسیبشناسی ورزشی و برنامهنویسی تمرین شرکت کردند و این سمینارها معمولا با هزینه هیئت و بهصورت رایگان برگزار شده است.
یاری ادامه داد: در بخش مسابقات نیز سال گذشته با وجود شرایط دشوار، تمامی رقابتهای استانی در بخش بانوان و آقایان برگزار شد و یک هزار و ۶۰۰ ورزشکار در این مسابقات شرکت کردند و تیمهای اعزامی استان به رقابتهای کشوری موفق به کسب بیش از ۷۰ مدال شدند.
وی با اشاره به موفقیتهای بینالمللی ورزشکاران استان همدان، بیان کرد: سال گذشته دو نماینده از همدان در مسابقات جهانی حضور داشتند و در رقابتهای برگزار شده در ایران و ازبکستان موفق به کسب مدال نقره و در مسابقات چلنج عراق موفق به کسب سه مدال طلا شدند و در مجموع هفت مدال طلا برای استان به ارمغان آوردند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان با قدردانی از فعالیت کمیته همگانی هیئت، عنوان کرد: برنامههایی نظیر پویش «فیت فمیلی»، ویژه برنامه شاد کودکان مبتلا به سرطان، پویش قدرتی دانشآموزان و برنامههای استعدادیابی در مدارس و دانشگاهها از جمله اقدامات این کمیته بوده است.
وی همچنین از انتخاب سه نفر از ورزشکاران و مدیران استان در سمتهای ملی خبر داد و گفت: این انتخابها نشاندهنده کیفیت برنامهریزی و موفقیت استان در حوزه بدنسازی است.
یاری با اشاره به برخی نگرشهای منفی درباره رشته بدنسازی، گفت: متأسفانه هنوز نگاه نادرستی نسبت به این رشته وجود دارد، در حالی که بدنسازی یکی از پرمخاطبترین رشتهها در استان و کشور است.
