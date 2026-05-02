فروش محصولات سواری بهمن موتور در قالب مزایده

به گزارش خبرگزاری مهر، خودروهای عرضهشده در این طرح شامل فیدلیتی الیت، فیدلیتی پرستیژ و شوال۶ است. بدین منظور بازدید از خودروهای مشمول مزایده از روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت تا روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازه زمانی ۸ تا ۱۳ در محل انبار خودروهای مزایدهای واقع در کیلومتر ۱۶ بزرگراه شهید متوسلیان (جاده قدیم کرج) انجام خواهد شد.
قیمت پایه محصولات بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است که بر اساس آن مشتریان میتوانند قیمت پیشنهادی خود را در سایت auction.bahman.ir ثبت کنند.
پس از پایان مهلت مزایده، نتایج اعلام شده و خودرو به بالاترین قیمت به فروش خواهد رسید.
زمان اعلام قیمت نیز از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت لغایت ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ امکانپذیر است. این مزایده فرصتی برای علاقهمندان به خرید خودرو با شرایط ویژه محسوب میشود تا از امکان خرید رقابتی و شفاف بهرهمند شوند.
نظر شما