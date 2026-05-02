به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول اردوی تیم ملی والیبال برای آماده‌سازی جهت شرکت در لیگ ملت‌های والیبال از امروز آغاز شد.

رحمان محمدی‌راد مربی تیم ملی والیبال در جمع ملی‌پوشان، ضمن قدردانی از زحمات انجام‌شده گفت: ممنون از همه زحماتی که کشیده شد و قدر آن را می‌دانیم. از اینکه چراغ این سالن روشن شد از همه تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: پیاتزا دیشب برای من پیام فرستاد و دوست داشت در جمع ما باشد، اما به خاطر اتفاقات و شرایط هنوز حضور ندارد. او هم گفت سه رویداد مهم پیش روست و باید با قدرت بجنگیم.

محمدی‌راد افزود: دیروز با همه بازیکنان همدل و هم‌قسم شدیم. سعی می‌کنیم با قدرت والیبال ایران را به همه دنیا نشان بدهیم.

رحمان محمدی‌راد در جمع خبرنگاران گفت: یک تشکر ویژه از فدراسیون والیبال و وزارت ورزش که واقعاً همکاری کردند تا اردوهای ما شروع شود. همان‌طور که می‌دانید جایگاه والیبال در ورزش کشور شناخته شده است و توقعی که مردم نسبت به والیبال دارند این روزها نسبت به گذشته به نظر من بیشتر شده است.

وی گفت: ما نماینده این مردم هستیم و قرار است در یک میدان بین‌المللی توانایی‌های مردم ایران و ورزشکاران ایران را به نمایش بگذاریم.

مربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: همه ما تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتیم و از دیروز که دور هم جمع شدیم به هم قول دادیم که با تمام وجود وظایف‌مان را به نحو احسن انجام دهیم تا بتوانیم واقعاً امید را در زندگی مردم‌مان مجدداً بیدار کنیم؛ با نشان دادن قدرت و توانایی‌های مردم ایران.

محمدی راد تاکید کرد: واقعاً در شرایط فعلی فقط ورزش نیست، به نظر من ما به عنوان نماینده کشورمان باید فراتر از والیبال بازی کردن خودمان را در زمینه ورزش به نمایش بگذاریم و نشان بدهیم چه روحیه و توانایی زیادی داریم.

وی گفت: ما نمی‌رویم که خدای نکرده شکست بخوریم و به دنبال عذر و بهانه و جذب دلداری و دلسوزی دیگران باشیم؛ به امید خدا حضور پیدا می‌کنیم که با تمام قدرت از حیثیت والیبال و کشورمان دفاع کنیم.

وی در مورد اینکه پیاتزا از چه زمانی به اردوی تیم ملی اضافه می‌شود، گفت: سال شلوغی برای والیبال است. پیاتزا همیشه کنار ما هستند. همان‌طور که پیام‌شان را خدمت دوستان عرض کردم، دیشب پیام دادند که خیلی علاقه‌مند بودند در شروع تمرینات حضور داشته باشند، اما با توجه به مشغله باشگاهی کنار ما نیستند و به زودی در اردوی بعدی اضافه خواهند شد.

وی گفت: تمام برنامه‌ریزی‌ها انجام شده است. روزهای خیلی شلوغی داشتیم اما برنامه‌ریزی اردوها انجام شده و بعد از پایان اردوهایی که در تهران داریم، در اردوی استانبول آقای پیاتزا و آقای توتولو به جمع ما اضافه خواهند شد و کار را ادامه خواهیم داد.

وی در مورد جزئیات اردو هم گفت: کمپ استانبول برگزار خواهد شد و سپس خیلی زود به سمت برزیل حرکت خواهیم کرد و یک اردو قبل از شروع هفته اول لیگ VNL در برزیل خواهیم داشت. احتمالاً آنجا با چند تیم بازی تدارکاتی خواهیم داشت. همکاری‌ها انجام شده و صحبت‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: در استانبول احتمالاً یک یا دو بازی و در برزیل هم احتمالاً با تیم ملی برزیل، اگر توافق نهایی انجام شود، بازی خواهیم داشت.

محمدی راد در مورد بازیکنان دعوت‌شده گفت: لیست ۴۳ نفره‌ای آقای پیاتزا انتخاب کردند و بازیکنان جوان زیادی در آن حضور دارند؛ حتی بازیکنان ۱۸ ساله و چند بازیکن از تیم ملی نوجوانان. حداقل سه بازیکن نوجوانان در جمع بزرگسالان حضور دارند که نشان‌دهنده آینده‌نگری آقای پیاتزا است. به نظر من تمام قابلیت‌های والیبال ایران در این لیست وجود دارد.

مربی تیم ملی تاکید کرد: برای اردوی اولیه ۳۰ بازیکن دعوت شده‌اند. حدود ۱۰ بازیکن نیز در خدمت تیم سیرجان و سایر باشگاه‌ها هستند که هنوز در لیگ بازی می‌کنند و بعداً به ما اضافه خواهند شد. فکر می‌کنم کلیت پتانسیل والیبال ایران در این اردو وجود دارد.

وی گفت: در این سه هفته سعی می‌کنیم با توجه به وقفه لیگ و دوری بازیکنان از شرایط مسابقه، آن‌ها را سریع‌تر آماده کنیم. اصرار آقای پیاتزا هم این بود که عدالت بین بازیکنان برقرار باشد و شرایط تمرینی مهیا شود تا آمادگی زودتر برگردد و همه بازیکنان در سلامت کامل در اردوی استانبول دیده شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.