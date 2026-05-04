به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره لیگ قهرمانان مردان آسیا از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در پونتیاناک اندونزی برگزار می‌شود. مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با حضور هشت تیم از سراسر قاره آسیا در دو گروه برگزار می‌شود که تیم فولاد سیرجان با تیم‌های نماینده لیگ والیبال ژاپن، جاکارتا گاردایایا اندونزی و ناخون راتچاسیما کوئین سی‌وی‌سی تایلند در گروه دوم است.

باشگاه جاکارتا بایانگکارا پرسیسی اندونزی که میزبان این رقابت‌ها و در گروه نخست قرار دارد، قبل از این با جذب بردیا سعادت ستاره والیبال ایران توجه‌ها را جلب کرده بود، حالا با اضافه کردن نام‌های بزرگ دیگری به فهرست خود، به یکی از پرستاره‌ترین تیم‌های قاره تبدیل شده است.

این تیم روک موزیچ دریافت‌کننده قدرتی و ستاره تیم ملی اسلوونی و همچنین روبرتلندی سیمون مدافع میانی مطرح والیبال جهان را هم به ترکیب خود اضافه کرده است.

سیمون به تازگی با تیم پیاچنزا قهرمان جام CAV شده و عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات را نیز به دست آورد.

پیش از این نیز جاکارتا بایانگکارا پرسیسی با جذب نوموری کیتا ستاره سرشناس والیبال جهان و بردیا سعادت، ترکیب خود را تقویت کرده بود. از سوی دیگر الکسی نیکولوف ستاره بلغاری نیز قرار است به عنوان تنها بازیکن کمکی در ترکیب تیم فولاد سیرجان قرار گیرد.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان هم اکنون در اردوی برون مرزی استانبول قرار دارد و پنج شنبه این هفته راهی اندونزی می‌شود.