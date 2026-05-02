فعالیت ۲۰۰۰ راننده در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، در تازهترین توضیحات خود پیرامون وضعیت ناوگان حملونقل عمومی پایتخت، به مسائل حساس و مهمی از جمله شرایط جذب نیروی انسانی، محدودیتهای قانونی و چالشهای اقتصادی رانندگان پایه یک اشاره کرد.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی نیروی کار در این مجموعه، گفت: در حال حاضر هیچ راننده خانمی در خطوط اتوبوسرانی تهران فعالیت نمیکند.
علیزاده، علت این موضوع را موانع قانونی مرتبط با طبقهبندی مشاغل دانست و افزود: از آنجایی که رانندگی اتوبوس در دسته مشاغل «سخت و زیانآور» قرار میگیرد، بهکارگیری بانوان در این حوزه ممنوعیت دارد و شرکت واحد ملزم به رعایت این قوانین است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در ادامه به آمار پرسنل فعال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ناوگان ما از حضور بالغ بر ۲هزار راننده بهره میبرد.
وی با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی با بحران یا کمبود حاد راننده مواجه نیستند، خاطرنشان کرد: روند جذب و استخدام نیروی جدید متوقف نشده و شرکت همچنان در حال پذیرش رانندگان واجد شرایط است تا ظرفیتهای خود را ارتقا دهد.
به گفته علیزاده، روند بازسازی اتوبوسهای کارکرده و فرسوده نیز با قدرت و سرعت در حال پیگیری است. همچنین در راستای مدیریت بهتر منابع انسانی و رفع دغدغههای احتمالی برای تامین راننده در آینده، برنامهریزیهای مشترکی با همکاری پلیس راهور در دستور کار قرار گرفته است.
وی به ریشهیابی یک پارادوکس مهم در حوزه جذب راننده پرداخت و دو عامل اساسی را در این زمینه موثر دانست.
علیزاده تصریح کرد: تفاوت معنادار درآمدی میان مسیرهای درونشهری و برونشهری، یک چالش جدی است. این مسئله هم در بخش اتوبوسهای ملکی وابسته به شهرداری و هم در ناوگان بخش خصوصی کاملا مشهود است. در واقع، رانندگانی که دارای گواهینامه پایه یک هستند، به دلیل جذابیتهای مالی بالاتر و درآمد بیشتر در خطوط جادهای و برونشهری، تمایل بسیار کمتری برای کار در ترافیک داخل شهر دارند و ترجیح میدهند فعالیت حرفهای خود را به خارج از شهرها منتقل کنند.
وی افزود: این موضوع به عنوان یکی از اصلیترین موانع در مسیر حفظ و جذب رانندگان زبده در خطوط شهری ارزیابی میشود.
