اجرای طرح ملی کاشت درخت در ۱۱ هزار هکتار از اراضی ایلام

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ملی کاشت درخت که از شهریور ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده، فرصتی طلایی برای تبدیل فرمان تاریخی به اقدام عملی و ایجاد یادگاری سبز برای نسلهای آینده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام افزود: هدف اصلی این طرح، ترویج فرهنگ درختکاری، توسعه فضای سبز و افزایش آگاهی عمومی مردم در حفظ محیط زیست است.
وی تصریح کرد: در استان ایلام، این طرح با استقبال خوبی مواجه شده و تاکنون ۱۱ هزار هکتار از اراضی تحت پوشش آن قرار گرفته است.
خانمحمدیان ادامه داد: استان ما دارای ۱۱ نهالستان (سردسیری و گرمسیری) است که حدود ۳۵ گونه جنگلی متناسب با اقلیم منطقه را تولید میکنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان افزود: نهالهای تولید شده در نهالستانهای ایلام، نهتنها نیاز داخلی استان را برآورده میکند، بلکه به برخی استانهای همجوار که اقلیم مشابهی دارند نیز ارسال میشود.
خانمحمدیان با بیان اینکه این طرح کاملاً «مردمی» است و انتظار میرود مردم با اشتیاق بیشتری در آن مشارکت کنند، گفت: تا پایان اردیبهشتماه که فصل طلایی کاشت نهال است، فرصت باقیماندهای وجود دارد تا شهروندان عزیز نهالهای مورد نیاز خود را دریافت کرده و اقدام به کاشت کنند.
