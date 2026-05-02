۲۰ هزار گردشگر طی ۲ روز اخیر از ابنیه تاریخی کاشان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبداله زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۱۵ هزار گردشگر از باغ جهانی فین، بیش از سه هزار گردشگر از خانه تاریخی بروجردی و بیش از هزار گردشگر از محوطه باستانی سیلک در روزهای پنج‌ پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ اردیبهشت بازدید نمودند.

وی ابراز کرد: در مجموع دو روز ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۲۰ هزار گردشگر از این سه مجموعه بازدید کردند.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کاشان‌ با تأکید بر ضرورت توزیع سفر از سوی گردشگران در روزها و هفته های باقیمانده تا پایان فصل گلابگیری تصریح کرد و گفت: در هفته های پیش رو، گردشگران با توزیع برنامه سفر، فرصت حضور و بهره‌مندی از خدمات را برای سایر گردشگران فراهم نمایند.

وی خاطرنشان کرد: در روزهایی که ایران عزیز، در شرایط خاص جنگی توسط دو رژیم متخاصم قرار دارد، مسافرت ایرانیان و بازید از ابنیه تاریخی نشانه فرهنگ دوستی و ارزش گذاری آنان به این امکان تاریخی است که صنعت گردشگری را می تواند به بستر مناسبی برای رونق اقتصادی و بازشناسی هویت میراث طبیعی و معماری تبدیل نماید.