۱۷۴ دستگاه موتوربرق قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ مهدی سبحانیفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: «در راستای اجرای طرحهای هدفمند مقابله با قاچاق کالا و با هدف حمایت از تولید داخلی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی گسترده موفق شدند به فعالیت مشکوک در یکی از انبارهای شهر اصفهان پی ببرند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، بررسیهای تخصصی در دستور کار قرار گرفت و پس از جمعآوری مستندات لازم و اطمینان از صحت اطلاعات بهدستآمده، هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی انجام شد و تیمهای عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی برای بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: در بازرسی دقیق از این انبار، مأموران موفق شدند تعداد ۱۷۴ دستگاه موتوربرق خارجی را کشف کنند که فاقد هرگونه مدارک قانونی و گمرکی بودند و بهصورت غیرمجاز در محل نگهداری میشدند.
سبحانیفر با اشاره به ارزش قابل توجه این محموله تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان، ارزش تقریبی موتوربرقهای کشفشده بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نشان میدهد برخی افراد سودجو با هدف کسب منفعت نامشروع اقدام به واردات و نگهداری کالاهای قاچاق در سطح بازار میکنند.
وی با تأکید بر پیامدهای منفی قاچاق کالا بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، به تولید داخلی آسیب وارد کرده و زمینه رقابت ناسالم در بازار را فراهم میکند؛ به همین دلیل مقابله با این پدیده بهصورت جدی در اولویت مأموریتهای پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهمان برای طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند. همچنین تحقیقات تکمیلی برای شناسایی و برخورد با سایر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده در حال انجام است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه نگهداری یا عرضه کالاهای فاقد مجوز، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند و افزود: مشارکت و همکاری مردم نقش مهمی در شناسایی و برخورد با شبکههای قاچاق دارد و پلیس با جدیت مسیر صیانت از اقتصاد کشور را دنبال خواهد کرد.
