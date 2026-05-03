به گزارش خبرنگار مهر، ادامه حضور در رقابت های انتخابی جام جهانی، اولین برنامه تیم ملی بسکتبال در سال جاری خواهد بود. این تیم که سال گذشته بعد از دیدار با اردن در پنجره دوم انتخابی جام جهانی و به دلیل حمله صهیونی - آمریکایی به ایران، نتوانست دیدار برابر سوریه در این پنجره را برگزار کند، باید ۸ تیر در اردن برگزار کننده دیدار معوقه برابر این تیم باشد سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آمده شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.

محسن معزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن این دیدارها گفت: قرار است اردوی تیم ملی از ۱۰ خرداد و بعد از اتمام کامل رقابت های انتخابی کسب سهمیه غرب آسیا در تهران آغاز شود. فدراسیون در تلاش است که تا آن زمان، بازسازی بخش های آسیب دیده سالن بسکتبال مرحوم محمود مشحون و بهره برداری از این سالن به سرانجام برسد تا مشکلی برای تشکیل اردو نباشد.

وی همچنین در مورد «مانولوپولس» سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال که بعد از تک دیدار این در پنجره دوم انتخابی جام جهانی از بیروت عازم کشورش شد، گفت: فدراسیون در حال انجام هماهنگی و مقدمات لازم برای بازگشت مانولوپولوس است. قرار است او به گونه ای به ایران بازگردد که بتواند از نزدیک دیدارهای انتخابی برای کسب سهمیه غرب آسیا میان ۴ تیم باشگاهی را هم ببیند و سپس اردو را آغاز کند. هنوز زمان بازگشتش نهایی نشده اما این اتفاق می افتد.

دبیر فدراسیون بسکتبال همچنین در مورد برنامه تمرینی تیم ملی بسکتبال تا زمان اعزام به اردن و اینکه «امکان دارد اردوی برون مرزی هم در برنامه باشد؟»، گفت: در این زمینه هم در حال برنامه ریزی هستیم. ملی پوشان پیش از پنجره دوم، در بیروت اردو و دیدارهای تدارکاتی داشتند و در صورت امکان این برنامه را پیش از پنجره سوم هم خواهیم داشت اما هنوز قطعی و نهایی نیست.