بازگشت «مانولوپولوس» به ایران/ آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال از ۱۰ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین حضور «سوتیریس مانولوپولوس» در ایران و همراهی با ملی پوشان کشورمان مربوط به اردوی آماده سازی پیش از پنجره دوم انتخابی جام جهانی می شود. برای تشکیل آن اردو، مانولوپولوس ۱۶ بهمن سال گذشته به ایران سفر کرد و تا پیش از سفر به قطر (اردوی تدارکاتی) و لبنان (پنجره دوم انتخابی جام جهانی)، در تهران تمرینات ملی پوشان ایران را زیر نظر داشت.

به دنبال حمله صهیونی - آمریکایی به ایران که منجر به لغو دیدار ١١ اسفند تیم ملی بسکتبال ایران و سوریه در پنجره دوم انتخابی جام جهانی شد، مانولوپولوس بازگشتی زودهنگام به کشورش داشت. او از همان بیروت راهی یونان شد اما حالا بعد از سه ماه مجدد به ایران باز می گردد تا دور جدیدی از اردوی تیم ملی بسکتبال را آغاز کند.

سه شنبه (۵ خرداد) زمان بازگشت مانولوپولوس به ایران است. طبق برنامه ریزی انجام شده، این مربی یونانی از ۱۰ خرداد اردوی تیم ملی بسکتبال را در تهران تشکیل می دهد تا ملی پوشان را برای دیدار معوقه برابر سوریه (پنجره دوم انتخابی جام جهانی) و دو دیدار پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده کند.

تا پیش از آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال، سرمربی یونانی این تیم در کرج دیدارهای رقابت های سه گانه انتخابی باشگاه های غرب آسیا را از نزدیک پیگیری خواهد کرد تا بر اساس عملکرد بازیکنان، فهرست اردونشینانش را نهایی کند.

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد.

تیم ملی بسکتبال ۸ تیر در اردن برگزارکننده دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه خواهد بود و سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده می شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.