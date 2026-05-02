  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

ملی‌پوش والیبال: به یاد کودکان میناب برای بهترین نتیجه می‌جنگیم

 دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال گفت:  بازیکنان تیم ملی هم‌قسم شده‌اند تا به یاد کودکان شهید برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان دانش‌دوست، دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال، در جمع خبرنگاران گفت: شرایط برای همه ما، برای مردم و برای تک‌تک اعضای ایران بسیار سخت است. ابتدا باید تسلیت بگویم به خانواده کودکان شهید مدرسه میناب.

وی گفت: همه ما بچه‌ها هم‌قسم شده‌ایم که به یاد آن‌ها در این مسابقات بجنگیم و بهترین نتیجه را بگیریم. وظیفه ماست که به عنوان بازیکن تیم ملی، در این سالن و در هر شرایطی آماده باشیم و به عنوان سرباز مردم در مسابقات حاضر شویم.

ملی‌پوش والیبال گفت: شرایط واقعاً سخت است و امیدوارم در این وضعیت بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

کد مطلب 6817565
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها