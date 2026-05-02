به گزارش خبرنگار مهر، احسان دانش‌دوست، دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال، در جمع خبرنگاران گفت: شرایط برای همه ما، برای مردم و برای تک‌تک اعضای ایران بسیار سخت است. ابتدا باید تسلیت بگویم به خانواده کودکان شهید مدرسه میناب.

وی گفت: همه ما بچه‌ها هم‌قسم شده‌ایم که به یاد آن‌ها در این مسابقات بجنگیم و بهترین نتیجه را بگیریم. وظیفه ماست که به عنوان بازیکن تیم ملی، در این سالن و در هر شرایطی آماده باشیم و به عنوان سرباز مردم در مسابقات حاضر شویم.

ملی‌پوش والیبال گفت: شرایط واقعاً سخت است و امیدوارم در این وضعیت بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

