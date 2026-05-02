به گزارش خبرنگار مهر، یوسف کاظمی ملی‌پوش والیبال ایران در جمع خبرنگاران گفت: همه قشرها روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه جامعه ورزش و چه سایر اقشار جامعه. کسانی که در این مدت واقعاً تحت فشار بودند و عزیزان خود را از دست دادند.

وی گفت: از رئیس فدراسیون والیبال تشکر می کنم که تلاش کردند این اردو را شکل دهند. امسال برای ما سال بسیار مهمی است و خوشبختانه شرایطی فراهم شده تا در سالن اصلی والیبال ایران تمرین کنیم و خودمان را برای رویدادهای پیش‌رو در سطح جهانی آماده کنیم.

وی گفت: از دیروز اردوی ما آغاز شده و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم. امیدوارم با ادامه این روند به شرایط ایده‌آل برسیم. البته هنوز سرمربی تیم به اردو اضافه نشده و قرار است در روزهای آینده به جمع ما ملحق شود، اما روند تمرینات با برنامه پیش می‌رود.

کاظمی تاکید کرد: امسال سال پرکاری برای والیبال ایران است و علاوه بر رقابت‌های آسیایی، مسابقات مهم دیگری نیز داریم. امیدوارم بتوانیم به روند رو به رشد والیبال کشور کمک کنیم.

وی گفت: در نهایت ما خودمان را سربازان ایران می‌دانیم و تلاش می‌کنیم دین خود را به مردم ادا کنیم؛ حتی اگر برای لحظاتی کوتاه بتوانیم ذهن آن‌ها را از مشکلات روزمره دور کنیم و باعث شادی‌شان شویم.