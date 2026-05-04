به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای زنان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، جمهوری چک، جمهوری دومینیکن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، صربستان، تایلند، ترکیه، اوکراین و آمریکا برگزار میشود.
مرحله مقدماتی این رقابتها از ۱۳ خرداد تا ۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۵ طی سه هفته فعال (همراه با یک هفته استراحت) و هر هفته در سه گروه پیگیری میشود تا در نهایت از چهره هفت تیم راه یافته به مرحله نهایی (همراه با چین به عنوان میزبان این مرحله) و همچنین تک تیم سقوط کننده از لیگ ملت ها ۲۰۲۶ رونمایی شود.
به همین منظور از سوی فدراسیون جهانی مسئولیت برگزاری هفته سوم (پایانی) مرحله مقدماتی در هنگ کنگ به امیر طلوعکیان به عنوان ناظر فنی سپرده شده است که در پایان این هفته از چهره تیمهای راه یافته به مرحله نهایی و همچنین تیم سقوط کننده از لیگ ملت ها رونمایی می شود.
هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملتها در گروه زنان از ۱۶ تا ۲۱ تیرماه در سه کشور ژاپن، صربستان و چین برگزار خواهد شد و هنگ کنگ آوردگاه بازی تیمهای بلژیک، جمهوری دومینیکن، اوکراین، ایتالیا، چین و کانادا است و ناظرین مسابقات بین ۳ تا ۴ روز قبل از شروع مسابقات در محل برگزاری رقابتها حاضر می شوند.
امیر طلوعکیان طی سالهای گذشته علاوه بر مشارکت فعال و مؤثر در تدوین قوانین، مقررات، تقویم و فرمول رویدادهای بینالمللی، مسئولیت برگزاری مسابقات سطح یک همچون لیگ ملتها، چلنجرکاپ جهان و قهرمانیهای آسیا و جهان را به عنوان ناظر فنی یا ریاست کمیته کنترل بر عهده داشته است.
