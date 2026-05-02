نیکزاد: اهمیت تنگه هرمز مانند ملی شدن صنعت نفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد روز شنبه در جریان سفر یک روزه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بندرعباس و بازدید از بندر شهید رجایی افزود: اکنون دیگر هیچ کسی چه در ایران و چه خارج از کشور کوچکترین تردیدی ندارد که مهمترین سلاح ایران مدیریت تنگه هرمز است و رژیم های کودک کش آمریکا و اسرائیل باید بدانند ایران از این حق خود کوتاه نخواهد آمد.

وی تصریح کرد: قوانین مدیریت ایران بر تنگه هرمز در قالب حدود ۱۲ بند تدوین شده و در مسیرهای تعریف شده دنبال می شود.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه افرادی مانند شهید سردار تنگسیری نقش برجسته ای در احقاق این حق داشتند افزود: مسوولان و مردم هرمزگان نیز در جنگ تحمیلی اخیر کارهایی کردند که شاید خودشان هم به دلیل نزدیکی به موضوع، بزرگی و عظمت اقداماتشان را ندانند.

نیکزاد با اشاره به تلاش های استاندار هرمزگان برای تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: با توجه به این تجربه موفق با رییس جمهور درباره تفویض اختیارات ویژه به ایشان و استانداران استان های مرزی رایزنی خواهیم داشت.

وی همچنین بر آمادگی مجلس و کمیسیون عمران مجلس برای تسریع در بازسازی و راه اندازی فرودگاه ها و تاسیسات بندری و منازل مسکونی آسیب دیده هرمزگان در جنگ اخیر تأکید کرد.