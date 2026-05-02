  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

نیکزاد: اهمیت تنگه هرمز مانند ملی شدن صنعت نفت است

بندرعباس- نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت جدید ایران بر تنگه هرمز همانند ملی شدن صنعت نفت باید از اهمیت برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد روز شنبه در جریان سفر یک روزه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بندرعباس و بازدید از بندر شهید رجایی افزود: اکنون دیگر هیچ کسی چه در ایران و چه خارج از کشور کوچکترین تردیدی ندارد که مهمترین سلاح ایران مدیریت تنگه هرمز است و رژیم های کودک کش آمریکا و اسرائیل باید بدانند ایران از این حق خود کوتاه نخواهد آمد.

وی تصریح کرد: قوانین مدیریت ایران بر تنگه هرمز در قالب حدود ۱۲ بند تدوین شده و در مسیرهای تعریف شده دنبال می شود.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه افرادی مانند شهید سردار تنگسیری نقش برجسته ای در احقاق این حق داشتند افزود: مسوولان و مردم هرمزگان نیز در جنگ تحمیلی اخیر کارهایی کردند که شاید خودشان هم به دلیل نزدیکی به موضوع، بزرگی و عظمت اقداماتشان را ندانند.

نیکزاد با اشاره به تلاش های استاندار هرمزگان برای تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: با توجه به این تجربه موفق با رییس جمهور درباره تفویض اختیارات ویژه به ایشان و استانداران استان های مرزی رایزنی خواهیم داشت.

وی همچنین بر آمادگی مجلس و کمیسیون عمران مجلس برای تسریع در بازسازی و راه اندازی فرودگاه ها و تاسیسات بندری و منازل مسکونی آسیب دیده هرمزگان در جنگ اخیر تأکید کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها