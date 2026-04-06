بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز درکمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۷ فروردین ماه) با حضور اعضای کمیسیون و همین‌طور نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون عمران اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.

وی ادامه داد: دستورکار جلسه امروز، بررسی طرح اقدام راهبردی تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس بود که بخش هایی از آن بررسی و تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح به منظور اعمال جمهوری اسلامی ایران و تنظیم ترتیبات و رژیم جدید برای تنگه هرمز تدوین شده و بعد از اتمام بررسی در جلسه کمیسیون، به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران مصمم است که تنگه هرمز را مدیریت کند و به صورت هوشمند آن را کنترل کند و ما در حال قانون گذاری برای این موضوع و تنظیم چارچوبی برای تعیین رژیم جدید حاکم بر تنگه هرمز هستیم. جمهوری اسلامی ایران مصمم به حفظ و ادامه مدیریت بر تنگه هرمز است.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت جبهه‌های نبرد هم مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس از نیروهای مسلح بابت پیروزی های شگرفی که به ویژه طی روزهای اخیر در برتری هوایی نسبت به دشمن داشتند و ضربات کوبنده‌ای که در داخل و خارج به دشمن وارد کردند، تقدیر و تشکر کردند.

رضایی تاکید کرد: عملیات نیروهای مسلح ان‌شاءالله روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت و دشمنان منتظر پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران باشند.