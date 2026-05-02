به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر رسمی نمایش «دیکتهطور» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معروفی که توسط مصطفی خدابندهلو طراحی شده است، همزمان با آغاز پیش فروش این اثر در سایت تیوال، منتشر شد.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «زمان» و «جهان» بر سر تصاحب طبقه پایین خانهشان با هم در حال جنگ هستند، در اوج جنگیدن با هم تصمیم جدیدی میگیرند ... .
نمایش «دیکتهطور» از روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۹ اجراهای خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز میکند.
در این اثر بازیگرانی چون ایمان سلگی، مجید رحمتی، الهه زحمتی، کیمیا خلج، جواد موسوی و آهو شفیعی به ایفای نقش میپردازند.
طراحان و عوامل اجرایی این نمایش عبارتاند از: علیرضا معروفی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، فرنوش یاری طراح لباس، هانیه تائبی طراح صدا و موسیقی، مصطفی خدابندهلو طراح پوستر و بروشور، امیرمحمد بحیرایی دستیار اول کارگردان، مهشید رضایی منشی صحنه، نرگس افشار و امیرحسین خالدیان مدیران صحنه، سمیه میری عکاس و میترا رضایی مشاور رسانه.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سامانه تیوال و گیشه تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.
نظر شما