۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

اجرای «دیکته‌طور» از ۱۵ اردیبهشت در تماشاخانه ایران‌شهر

نمایش «دیکته‌طور» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا معروفی اجراهای خود را از سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت در تماشاخانه ایران‌شهر آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، نمایش «دیکته‌طور» به کارگردانی علیرضا معروفی و با بازی ایمان سلگی، مجید رحمتی، الهه زحمتی، کیمیا خلج، جواد موسوی، آهو شفیعی از سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت، ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

طراحان و عوامل اجرایی نمایش عبارت‌اند از: امیرمحمد بحیرایی دستیار اول کارگردان، مهشید رضایی منشی صحنه، نرگس‌ افشار و امیرحسین خالدیان مدیران‌ صحنه، رضا خضرایی طراح نور، علیرضا معروفی طراح صحنه، فرنوش یاری طراح لباس، هانیه‌ تائبی‌ طراح صدا و موسیقی، مصطفی خدابنده‌لو طراح پوستر و بروشور، سمیه‌ میری عکاس، میترا رضایی روابط عمومی.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه اینترنتی بلیت و اطلاعات بیشتر به سامانه تیوال مراجعه کنند.

