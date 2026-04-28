به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «دیکتهطور» به کارگردانی علیرضا معروفی و با بازی ایمان سلگی، مجید رحمتی، الهه زحمتی، کیمیا خلج، جواد موسوی، آهو شفیعی از سهشنبه ۱۵ اردیبهشت، ساعت ۱۹ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
طراحان و عوامل اجرایی نمایش عبارتاند از: امیرمحمد بحیرایی دستیار اول کارگردان، مهشید رضایی منشی صحنه، نرگس افشار و امیرحسین خالدیان مدیران صحنه، رضا خضرایی طراح نور، علیرضا معروفی طراح صحنه، فرنوش یاری طراح لباس، هانیه تائبی طراح صدا و موسیقی، مصطفی خدابندهلو طراح پوستر و بروشور، سمیه میری عکاس، میترا رضایی روابط عمومی.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه اینترنتی بلیت و اطلاعات بیشتر به سامانه تیوال مراجعه کنند.
