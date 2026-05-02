افزایش ذخیره مس سیستان و بلوچستان از ۳ به ۱۲۰ میلیون تن

داود شهرکی، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امروز اگر ادعا کنیم استان معدنخیزی هستیم، پشتوانه محکمی داریم. ده سال پیش نمایندگان میگفتند ما معدنی چه داریم؟! اما امروز حرف ما این است که در طلا، مس، کروم، منگنز و منیزیت حرف برای گفتن داریم. این نشان میدهد متخصصان وارد میدان شدهاند و ساختار معدنی ما قوی شده است.
مدیرکل صمت سیستان و بلوچستان با تأکید بر راهبرد توسعهای این ادارهکل یادآور شد: ما تفکیکی بین صنعت و معدن قائل نیستیم؛ راهبرد ما و نظام مهندسی باید توسعه معدن باشد. اگر فاز شناسایی جواب دهد، باید در فازهای بعدی نظیر عمق حفاری، ریشهدارتر و حسابشدهتر عمل کنیم تا ذخایری قابل ارائه و دارای قابلیت سرمایهگذاری برای استان معرفی کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به بکر بودن سیستان و بلوچستان و ظرفیت بینظیر آن برای جذب سرمایهگذار، خاطرنشان کرد: «اکتشاف در کشور به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و این استان، مقصد بعدی سرمایهگذاران است.
وی با ذکر یک نمونه موفق از سرمایهگذاری هوشمندانه گفت:یک واحد تولیدی معدنی بزرگ کارخانه مس ایجاد شده که در ابتدا ۳ میلیون تن ذخیره برایش برآورد شده بود، اما امروز به کشف ۱۲۰ میلیون تن رسیده است.
مدیرکل صمت در پایان تأکید کرد: نظام مهندسی معدن باید با جدیت از این رویکرد پیروی کند، نگاه درآمدزایی طرحوارهای را کنار بگذارد و بر توسعه زیرساختها و رونق منطقهای متمرکز شود.
نظر شما