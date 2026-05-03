پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان وبلوچستان به مناسبت هفته معلم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی و منصور بیجار به مناسبت هفته معلم و کار و کارگری، پیام مشترک منتشر کردند.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
در هنگامهای که ایران عزیز، روزهای سترگ عزت، ایستادگی و عبور سرافرازانه از آزمونهای تاریخی را تجربه میکند و ملت بزرگ ما در برابر جنگ ترکیبی و جنگ تبلیغاتی با هوشیاری، انسجام و صلابت ایستاده است، بیش از همیشه روشن شده که بنیان حقیقی اقتدار این سرزمین، بر شانههای انسانهای دانا، نجیب و پرتلاش استوار است؛ آنان که بیهیاهو میآموزند، میسازند و امید میآفرینند.
چنانکه مقام معظم رهبری در پیام اخیر خود تأکید فرمودند، پیشرفت هر کشوری رهین دو بال علم و عمل است؛ حقیقتی راهبردی که امروز نیز نقشه راه ایران اسلامی در عبور از میدانهای پیچیده فرهنگی، اقتصادی و رسانهای به شمار میرود. در این میان، معلمان و کارگران دو رکن استوار این منظومهاند؛ یکی معمار اندیشه و دیگری معمار آبادانی.
روز معلم، آیین پاسداشت نام بلند و اندیشه جاودان شهید استاد مرتضی مطهری و تکریم زنانی و مردانی است که در سنگر تعلیم و تربیت، مسئولیت خطیر آموزش دانش، افزایش مهارت و شکلدهی به هویت نسل آینده را برعهده دارند. امروز در میانه جنگ تبلیغاتی دشمن، معلمان بیش از هر زمان نقشی تعیینکننده در تقویت قدرت تحلیل، ارتقای سواد رسانهای و مصونسازی نسل جوان در برابر روایتهای مخدوش و عملیات روانی بدخواهان ایفا میکنند.
نسلی که امروز با اعتمادبهنفس، بصیرت و روحیه استقامت در میدانهای بزرگ کشور نقشآفرین است، ثمره مجاهدت خاموش آموزگارانی است که چراغ دانایی را در سختترین روزها روشن نگاه داشتهاند.
در سیستان و بلوچستان نیز، معلمان فرهیخته و کارگران شریف، روایتگران نجابت، صبوری و غیرت مردمانیاند که در اقلیم آفتاب، دریا و مرز، همواره بار پیشرفت را بر دوش کشیدهاند. از کلاسهای درس در دورترین روستاها تا کارگاهها، بنادر، مزارع و مراکز تولیدی، این زنان و مردان سختکوش با همتی ستودنی، چراغ امید، آموزش و آبادانی را روشن نگاه داشتهاند و سهمی درخشان در ساختن فردای استان دارند.
روز کارگر و هفته کار و کارگری نیز تجلیل از دستانی است که خاک را به حاصل، اندیشه را به محصول و امید را به حرکت بدل میکنند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کارگران از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و ستون فقرات عرصه تولید و اقتصاد کشور هستند. امروز نیز علاوه بر نقشآفرینی در جبهه تولید، کارگران شریف با استمرار کار، حفظ چرخه خدمت و تقویت خوداتکایی ملی، یکی از مؤثرترین پاسخها را به فشارهای دشمن ارائه میکنند.
امروز در منظومه ایران قوی، معلم و کارگر تنها دو قشر اجتماعی نیستند؛ آنان دو نیروی پیشران عزت ملیاند؛ یکی پاسدار سرمایه انسانی و دیگری حافظ توان اقتصادی کشور.
اینجانبان فرارسیدن دوازدهم اردیبهشت، روز معلم و یازدهم اردیبهشت، روز کارگر و هفته کار و کارگری را به تمامی معلمان فرهیخته، فرهنگیان ارجمند و کارگران شریف، بهویژه تلاشگران سختکوش استان سیستان و بلوچستان، تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، تندرستی، توفیق و سرافرازی روزافزون این عزیزان را مسئلت مینماییم. بمنّه و کرمه
