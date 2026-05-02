به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در نشست ظهر شنبه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهدای جنگ اخیر «رمضان» گفت: شهادت «فوز عظیم» است و شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله دانش‌آموزان میناب، رزمندگان دریادل و سرداران رشید اسلام به این جایگاه رستگاری نائل شدند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به تدابیر امام خمینی(ره) افزود: با وجود شهادت فرمانده کل قوا، نظام به برکت تدبیر پیشین و حضور مردم، نه‌تنها متزلزل نشد، بلکه مستحکم‌تر شد و کشور بدون هیچ اختلالی به فعالیت خود ادامه داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه دشمن محاسبات غلطی درباره ایران داشت، تصریح کرد: آنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن رهبری، نظام دچار بحران می‌شود، اما برخلاف نقشه‌هایشان، مردم منسجم‌تر شده و برای حمایت از انقلاب به میدان آمدند.

آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به وحدت مثال‌زدنی در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اقشار مختلف، علما، نخبگان و اقوام همگی در حمایت از نظام هم‌صدا شده‌اند. مردم این استان همواره خود را ایرانی‌تر از دیگران دانسته‌اند و امروز نیز با جانفشانی این موضوع را اثبات کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار گفت: خوشبختانه مشکل کمبود ارزاق در استان وجود ندارد، اما دشمن تلاش می‌کند از طریق فشار معیشتی، نارضایتی عمومی ایجاد کند. آنچه در رسانه‌ها نمایش داده می‌شود لزوماً بیانگر وضعیت واقعی زندگی مردم نیست و لازم است نظارت‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

آیت‌الله محامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان خاطرنشان کرد: برای بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت‌ها، نیازمند تیمی قوی، توانمند و با انگیزه جهادی هستیم. قدردانی واقعی از حضور مردم، ارائه خدمات بیشتر و تسهیل زمینه مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف است.

وی در پایان با تمجید از همراهی مردم در شرایط حساس جنگ رمضان تأکید کرد: نباید پس از این شرایط دوباره به شیوه‌های گذشته بازگردیم؛ زمان آن رسیده که بیش از پیش به مردم خدمت کنیم و قدر این همراهی بی‌نظیر را بدانیم.