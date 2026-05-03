جزئیات، نحوه و هزینه اینترنت اساتید دانشگاه؛ گلایه از اختصاص ناعادلانه

غلامرضا بلالی قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی/ غیرانتفاعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص اینترنت به اساتید گفت: بدنبال مکاتبات انجام‌شده از دفتر آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، به منظور دسترسی به اینترنت بین الملل، دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی اقدام به تکمیل فرم‌های ارسالی کردند اما زمان‌بندی ارجاع فرم‌ها مناسب نبود، فرم‌ها در ۴ فروردین ارجاع و تا ۵ فروردین مهلت تکمیل اعلام شده بود؛ با توجه به فرصت کمی که اعلام شده بود و دانشگاه ها تعطیل بودند تعداد معدودی از دانشگاه ها و موسسات این زیر نظام موفق به ثبت نام شدند، سپس در فرجه ای که داده شد سایر دانشگاه ها نسبت به تکمیل فرم اینترنت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه در نهایت بخشی از دانشگاه‌ها موفق به برقراری اینترنت بین‌الملل شدند و روند کار در حال سرعت گرفتن است هنوز تعدادی از دانشگاه‌ها و موسسات در انتظار اتصال هستند.

اینترنت به اساتید غیرانتفاعی هنوز کامل نشده

بلالی یادآورشد: بر اساس اطلاعاتی که از مراکز دانشگاهی این زیر نظام دریافت شده، «اینترنت اساتید» در دانشگاه‌های غیرانتفاعی تخصیص نیافته است؛ مگر در مواردی که استادان همزمان در دانشگاه‌های دولتی فعالیت دارند و از دانشگاه دولتی سهمیه گرفته‌اند و تاکنون موردی مبنی بر تخصیص به اساتیدِ دانشگاه‌های غیردولتی/غیرانتفاعی، گزارش نشده است.

پیامک «اینترنت پرو»؛ اما مبلغ و منطق هزینه روشن نیست

وی با اشاره به اختصاص اینترنت پرو به اساتید دانشگاه ها گفت: پیامکی برای اساتید مبنی بر اختصاص اینترنت پرو ارسال می‌شود. هزینه اعلام‌شده شامل مبلغ ۱۹۸۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد ارزش افزوده است که در مجموع حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود، ۵۰ گیگ هم سهمیه دارد و مشخص نیست این مبلغ برای «رجیستری/ثبت‌نام»، «خرید اشتراک»، یا هر نوع پرداخت دیگری درخواست می‌شود. پیامک‌ها معمولاً حاوی تأیید شماره و امکان اقدام برای اینترنت پرو هستند اما درباره اینکه اگر سهمیه هدیه (۵۰ گیگ برای یک سال) مصرف شود چه اتفاقی رخ می‌دهد، تصویر شفاف و ضمانتی وجود ندارد.

به گفته قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی/ غیرانتفاعی، با توجه به قیمت اعلامی، هزینه هر گیگ در این مرحله ۴۰ هزار تومان بوده است. روشن نیست این هزینه تغییر می‌کند یا نه و اینکه در عمل چه شرایطی برای ادامه استفاده وجود دارد.

نیاز پژوهشی دانشجویان هم درگیر کندی اینترنت بین‌المللی است

وی همچنین به نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و گفت: دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز برای تحقیقات به اینترنت پرو نیاز دارند، اما دسترسی آنها در دانشگاه‌ها از مسیر اینترنت بین‌المللی ارائه می‌شود که همچنان «کند و محدود» است؛ هرچند کیفیت نسبت به روزهای اول بهتر شده است.

اینترنت پرو برای چه کسانی فعال می‌شود؟

قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی/ غیرانتفاعی درباره اینکه اینترنت پرو برای چه کسانی فعال می شود، گفت: ظاهراً از طریق سامانه‌های مورد تأیید وزارت علوم (مثل «ساعا» و سامانه‌های مرتبط) و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده اساتید انجام می‌شود، با وجود اینکه استادان در سامانه‌های مرتبط ثبت می‌شوند، هنوز برای اعضای هیئت علمی که در غیرانتفاعی‌های غیردولتی مشغول شده‌اند به صورت کامل اتصال اینترنت انجام نشده در صورتیکه این امر در دولتی ها محقق شده است.