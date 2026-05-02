به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقان بهابادی با اشاره به وضعیت برگزاری کلاس‌ها و نحوه نظارت بر آن‌ها اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی حدود ۹۸ درصد کلاس‌ها با حضور معلمان و دانش‌آموزان برگزار شده است و نظارت بر کلاس‌های مجازی نیز از طریق فرم‌ها و سازکارهای مشخص انجام می‌شود، هرچند ممکن است این نظارت صددرصدی نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: سرانه فضای آموزشی برای استان یزد در کشور به طور میانگین ۸/۵ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز تعریف شده، اما این شاخص در برخی مناطق استان یزد فاصله قابل توجهی با استاندارد دارد؛ به‌طوری که در ناحیه یک آموزش و پرورش یزد این سرانه حدود ۳/۵ مترمربع و در ناحیه دو حدود ۵/۵ مترمربع است.

وی با اشاره به مصادیق این کمبود افزود: در برخی محدوده‌های شهری یزد، توزیع مدارس نامتوازن است؛ به عنوان نمونه در محدوده بلوار استقلال تا حوالی بلوار دهه فجر و چهارراه دولت‌آباد تنها یک مدرسه ابتدایی وجود دارد و همچنین در مسیر میدان امام علی (ع) تا میدان مدرسی نیز فقط یک مدرسه فعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد ادامه داد: این موارد به‌صورت دقیق احصا شده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته است؛ در همین راستا حدود ۵۰ مدرسه در سطح استان کلنگ‌زنی شده و فرآیند احداث آن‌ها در حال انجام است.

دهقان بهابادی تأکید کرد: برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرکارشناسی، کمیته برنامه‌ریزی و کمیته عمران فعال شده‌اند تا بر اساس تراکم جمعیت و نیاز واقعی مناطق، مکان‌یابی پروژه‌های آموزشی انجام شود.