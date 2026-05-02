۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

توقیف کامیون حامل گازوئیل قاچاق در ایست و بازرسی

توقیف کامیون حامل گازوئیل قاچاق در ایست و بازرسی

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان خمیر یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری محور لارستان به کهورستان به یکدستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از کامیون مورد نظر ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۱ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید

