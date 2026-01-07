  1. استانها
محموله ۳ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در بندرخمیر توقیف شد

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از یک یکدستگاه خودرو بیش از ۵۰۰ قلم انواع لوازم ،آرایشی قاچاق کشف شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۵۶۸ قلم انواع لوازم آرایشی، بهداشتی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.

