توقیف خودروی حامل پوشاک قاچاق در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای مبارزه با جرائم و مخلان اقتصادی، حین گشتزنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سمند حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو، هزار و ۴۵۰ ثوب البسه زنانه خارجی فاقد مجوز قانونی کشف شد. دراینرابطه یک نفر دستگیر و همراه با پرونده تشکیلشده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
برابر نظر کارشناسان، ارزش تقریبی این محموله قاچاق بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.
پلیس از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی با پلیس در میان بگذارند.
