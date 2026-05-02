۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

حجت الاسلام حسن خمینی: شهید لاریجانی بر آنچه صحیح بود پافشاری می‌کرد

حجت الاسلام  سیدحسن خمینی گفت: شهید لاریجانی آنچه به ذهنش صحیح بود، بیان می کرد و روی آن می ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدحسن خمینی در دیدار خانواده شهید علی لاریجانی با وی، ضمن تسلیت شهادت علی لاریجانی و فرزندشان، شهادت ایشان را ثلمه بزرگی برای کشور دانست و اظهار کرد: ایشان در ایام یکی از نقاط امید و اتکاء مدیریت کشور و سیاسیون بود.

وی، «حرّیت» را یکی از ویژگی های شهید لاریجانی دانست و افزود: ایشان آنچه به ذهنش صحیح بود، بیان می کرد و روی آن می ایستاد. از طرف دیگر، همگان او را به عنوان فرد با هوشی می دانستند که در امور تبدیل به محور می شود. لذا مخالفین، او را بسیار ناجوانمرادنه هدف قرار می دادند.

در این دیدار که خانواده یادگار امام نیز حضور داشتند، سید حسن خمینی با بیان اینکه خون این شهیدان تاکنون به بار نشسته و انشاءالله بعد این هم اینگونه باشد، تصریح کرد: در شرایط فعلی جای دکتر لاریجانی بسیار خالی است.

وی با آرزوی طول عمر بازماندگان شهید علی لاریجانی و مرتضی لاریجانی، ابراز امیدواری کرد: خداوند تمام شهیدان این جنگ و در رأس آنان مقام معظم رهبری را با سالار شهیدان(ع) محشور کند و خون آنان را مایه سرافرازی کشور قرار دهد.

رامین عبداله شاهی

