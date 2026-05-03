تشریح چگونگی برگزاری مسابقات بسکتبال انتخابی غرب آسیا

میثم علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور تیم های شهرداری گرگان، استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم در رقابت های انتخابی برای تعیین سهمیه باشگاه های غرب آسیا نهایی شده است، در مورد شرایط و چگونگی رویارویی این تیم ها توضیح داد.

وی در این زمینه گفت: رقابت میان این چهار تیم به صورت گروهی و متمرکز برگزار می شود. این کلیت موضوع است اما در مورد جزئیات رویارویی این تیم ها، سه پیشنهاد داریم که در نشست با خودِ تیم ها بررسی و در رابطه با انها تصمیم گیری می شود.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال خاطرنشان کرد: یک پیشنهاد این است که تیم ها به صورت دوره ای با هم رقابت داشته باشند با این ویژگی که هر تیم ۳ بازی با فاصله دو روز داشته باشد. پیشنهاد دیگر این است که تیم ها به صورت رفت و برگشت و با فاصله یک روز با هم دیدار کنند. به فاصله دو سه روز، تیم اول با سوم و تیم دوم با چهارم برگزارکننده پلی اف باشد و برنده آنها فینالیست شود.

علیپور ادامه داد: یک پیشنهاد هم این است که تیم ها رقابت های‌شان را به صورت دوره ای دنبال کنند سپس پلی آف تیم اول با سوم و تیم دوم با چهارم برگزار شود.

وی تاکیدکرد: امروز (یکشنبه ۱۳ اردیبهشت) نشستی انلاین با حضور نمایندگان این تیم ها خواهیم داشت تا در مورد شیوه برگزاری مسابقات به جمع بندی برسیم.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال همچنین در مورد زمان برگزاری رقابت های انتخابی غرب آسیا گفت: قرار است از ۱۰ خرداد اردوی تیم ملی آغاز شود. بنابراین مسابقات ما حداکثر تا ۸ خرداد باید ادامه داشته باشد. این را هم در نظر داریم که حداکثر رقابت ها ۱۲ روز ادامه داشته باشد. با در نظر گرفتن این موارد و پس از نهایی شدن شیوه برگزاری مسابقات با نظر خودِ تیم ها، در مورد تاریخ آغاز مسابقات به جمع بندی می رسیم. احتمالا ۲۸ یا ۲۹ اردیبهشت زمان آغاز مسابقات می شود.