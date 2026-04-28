انصراف کاله و طبیعت از حضور در انتخابی بسکتبال سهمیه غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مختومه اعلام شدن پرونده رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، اینگونه مقرر شد که به‌ منظور تعیین نمایندگان بسکتبال باشگاهی ایران در فصل آتی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا، چهار تیم برتر جدول رده‌بندی (تا پایان هفته بیست‌ و یکم) در قالب رقابت‌هایی متمرکز و دوره‌ای به مصاف یکدیگر بروند تا اینگونه تکلیف نماینده باشگاهی ایران در غرب آسیا مشخص شود.

شهرداری گرگان، استقلال تهران، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر به عنوان تیم های اول تا چهارم جدول رده بندی، کاندیدای شرکت در این رقابت ها بودند اما طی مدت زمان تعیین شده از سوی سازمان لیگ بسکتبال برای اعلام آمادگی رسمی حضور در مسابقات، کاله و طبیعت اعلام انصراف کردند.

این مهلت امروز (سه شنبه ۸ اردیبهشت) به پایان رسید. پیش از این سازمان لیگ بسکتبال با در نظر گرفتن انصراف کاله و طبیعت، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم را بر اساس جدول رده بندی کاندیدای شرکت در مسابقات کسب سهمیه غرب آسیا به عنوان جایگزین این دو تیم کرده بود. این دو تیم نیز برای حضور در رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.

بدین ترتیب تیم های شهرداری گرگان، استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم برگزارکننده رقابت های کسب سهمیه باشگاه های غرب آسیا خواهند بود.

هنوز زمان این رقابت ها مشخص نشده است.