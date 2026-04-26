به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های باشگاهی لیگ برتر بسکتبال در حالی به خاطر جنگ رمضان به حالت تعلیق در آمد که یک هفته (دیدارهای معوقه هفته شانزدهم) مانده بود تا پایان مرحله مقدماتی این مسابقات تا پس از آن تیم ها وارد مرحله پلی آف شوند.

سازمان لیگ اما با در نظر گرفتن شرایط فعلی و همچنین دیدارهای باقی مانده تا فینال و تعیین قهرمان و از طرفی در پیش بودن اردوهای تیم ملی بسکتبال برای حضور در انتخابی جهان و بازی های آسیایی، تصمیم به مختومه اعلام کردن پرونده مسابقات گرفت.

این تصمیم که منجر به پایان کار زودهنگام بازیکنان و مربیان با تیم های شان می شود، طبیعتا چگونگی تسویه حساب تیم ها و باشگاه ها با آنها را تحت تاثیر قرار می دهد اما به منظور هماهنگی و یکنواختی در میزان پرداختی به بازیکنان و مربیان و جلوگیری از تضییع حق احتمالی هر یک از طرفین، قرار است سازمان لیگ بسکتبال حداقل پرداختی را تعیین کند.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با یاداوری اینکه در نشست آنلاینی که با حضور رئیس فدراسیون و به منظور تبادل نظر با نمایندگان تیم های لیگ برتری برگزار شد، این موضوع مطرح شد، گفت: بر این اساس تیم ها موظف هستند حداقل پرداختی تعیین شده را برای تسویه حساب با بازیکنان و مربیان شان در فصل پایان یافته اعمال کنند.

وی تصریح کرد: هنوز سازمان لیگ در این زمینه، اعلام رسمی به باشگاه ها نداشته است اما ۷۰ تا ۸۰ درصد، کف پرداختی موردنظر برای تسویه حساب تیم ها است که پس از نهایی شدن به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

علیپور یادآور شد: تیم های شرکت کننده در لیگ برتر باید برای تسویه حساب با بازیکنان و مربیان شان، حداقل پرداختی تعیین شده توسط سازمان لیگ را در نظر گرفته و بر مبنای آن اقدام کنند. در واقع میزان پرداختی نباید کمتر از حد تعیین شده باشد اما پرداختیِ بیشتر از آن و حتی تا سقف ۱۰۰ درصد، به خود باشگاه ها بستگی دارد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال به برنامه پیشنهادی برای تعیین نمایندگان ایران در فصل آینده مسابقات باشگاه های غرب آسیا اشاره داشت و گفت: طبق این طرح، چهار تیم برتر جدول رده‌بندی فصل گذشته (تا پایان هفته بیست‌ویکم) در قالب رقابت‌هایی متمرکز و دوره‌ای به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا نماینده ایران برای غرب آسیا مشخص شود. در صورت انصراف هر یک از تیم های واجد شرایط، بر اساس رده بندی جدول، تیم دیگری جایگزین می شود.

علیپور در این رابطه ادامه داد: در صورتیکه این طرح به سرانجام برسد، تیم های شرکت کننده برای تعیین نماینده ایران در غرب آسیا باید به صورت صد در صد با بازیکنان و مربیان شان تسویه کنند.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال همچنین در مورد لیگ برتر بانوان که پیگیری فینال آن در صورت مهیا بودن شرایط دربرنامه بود، گفت: ۱۸ و ۲۰ اردیبهشت زمان پیشنهادی برای برگزاری دیدارهای فینال میان دو تیم استقلال و اکادمی سحر است. در صورت موافقت دو تیم، دیدار میان آنها برگزار می شود و اگر یکی از دو تیم به هر دلیلی راضی به حضور در مسابقه نباشد، تیم روبرو به عنوان قهرمان تعیین خواهد شد.