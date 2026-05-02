امدادرسانی به ۴۷۸ نفر توسط نیروهای هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، محمدحسین کبادی، با اشاره به حجم عملیات‌های انجام شده از نهم تا یازدهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت گذشته، امدادگران جمعیت هلال‌احمر در مجموع ۳۲۴ مورد ماموریت امدادی را پشت سر گذاشتند که طی این عملیات‌ها، به ۴۷۸ مصدوم خدمات امدادی ارائه شد.

وی در خصوص جزییات انتقال مصدومان به مراکز درمانی افزود: با تلاش تیم‌های اعزامی، ۱۶۹ نفر از آسیب‌دیدگان جهت دریافت خدمات پزشکی تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴۰ نفر نیز از خدمات درمان سرپایی در محل حادثه بهره‌مند گشتند. همچنین در بخش عملیات‌های تخصصی، ۳۹ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی توسط امدادگران به سرانجام رسیده است.

کبادی با اشاره به مداخلات این سازمان در حوادث طبیعی اخیر، ادامه داد: در این بازه زمانی، ۱۵ دستگاه خودرو که در پی حوادث طبیعی زمین‌گیر شده بودند رهاسازی شدند که مجموعاً شامل ۳۸ نفر از هموطنان بوده‌اند. همچنین ۱۱۵ نفر از افراد در معرض خطر به اماکن امن منتقل شده و عملیات تخلیه آب از ۶ باب منزل مسکونی نیز توسط تیم‌های سیلاب انجام شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات، به توان لجستیکی و انسانی به کار گرفته شده اشاره کرد و افزود: برای پوشش این حجم از حوادث، ۲ هزار و ۳۹ نیروی عملیاتی در قالب ۵۰۶ تیم تخصصی به صورت شبانه‌روزی فعالیت داشته‌اند تا در کمترین زمان ممکن به یاری حادثه‌دیدگان بشتابند.

وی یادآور شد: هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه می‌توانند با شماره ۱۱۲ سامانه ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند و از خدمات اضطراری بهره‌مند شوند.