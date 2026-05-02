تولیت حضرت عبدالعظیم(ع): آگاهی مردم و خون شهدا سد راه دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در مراسم گرامیداشت روز معلم و نصب تمثال شهیده معلم «زهرا فعلی» که در کوچه پدر این شهید برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران در پی بلعیدن کشور هستند اما آگاهی مردم، خون پاک شهدا و استقامت خانواده‌های معظم آن‌ها، سد راه دشمنان شده است.

وی افزود: عظمت امروز ایران اسلامی حاصل پایداری مردمی است که از جان و مال خود برای عزت دین گذشتند، معلمان و فرزندان این سرزمین، با وجود سن کم، با تحلیل درست و مقاومت خویش، دنیا را شگفت‌زده کرده‌اند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به نصب تمثال شهیده زهرا فعلی و اعضای خانواده‌اش که در جریان جنگ تحمیلی سوم (اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی-آمریکا) به شهادت رسیدند، تصریح کرد: این اقدام نمادین، تجلیل از مقام معلمان ایثارگر و پاسداشت یاد خانواده‌هایی است که در راه آرمان‌های الهی و وطن جان باختند.

قاضی عسگر خون شهدا را سرمایه عزت ملی دانست و خاطرنشان کرد: امروز ملت‌های مسلمان و مظلوم جهان از عراق و لبنان تا پاکستان، هند و یمن به ایران اسلامی افتخار می‌کنند. بیش از شصت شب است که مردم با حضور پرشور خود در میدان‌ها، پیام استقامت و بیداری صادر کرده‌اند و دشمن به ستوه آمده است.

وی با استناد به آیه شریفه «جاءَ الحق و زهقَ الباطل» تأکید کرد: همان‌گونه که شاه، صدام و شوروی سقوط کردند، امروز نیز باطل در حال رفتن است و ابرقدرت‌های پوشالی در برابر حق سر فرود خواهند آورد. ایران اسلامی امروز به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه ظهور کرده است.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع) خطاب به خانواده‌های شهدا گفت: شما صاحبان اصلی این عزتید. خانواده شهدا با رضایت و عشق، فرزندانشان را به راه خدا فرستادند و همین روحیه، ایران را شکست‌ناپذیر کرده است.

در پایان این مراسم که با حضور دانش‌آموزان، اهالی محله و جمعی از مسئولان برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، روز معلم را گرامی داشتند.